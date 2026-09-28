Lai Châu: Thu ngân sách đạt 99,6% dự toán

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: laichau.gov.vn

Kết quả phát triển trên các lĩnh vực trọng yếu

9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.470 tỷ đồng, bằng 99,6% dự toán Trung ương giao và đạt 90,6% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh (trong đó, thu nội địa ước đạt 2.391 tỷ đồng, bằng 97,3% dự toán Trung ương). Lĩnh vực nông - lâm nghiệp phát triển ổn định với tổng đàn gia súc ước đạt 368.000 con (vượt 11,3% kế hoạch), đàn gia cầm đạt 1.886 nghìn con (vượt 1,1% kế hoạch), sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 16.380 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Về công nghiệp, toàn tỉnh có thêm 2 dự án thủy điện hoàn thành đưa vào vận hành với công suất 29 MW, nâng tổng quy mô lên 73 dự án với tổng công suất phát điện 3.289,4 MW; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.640,3 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực du lịch và dịch vụ phục hồi, bứt phá ấn tượng với hơn 1,52 triệu lượt khách (đạt 94,8% kế hoạch, tăng 22,1%), tổng doanh thu du lịch đạt 1.332,33 tỷ đồng, vượt 1,4% kế hoạch năm và tăng 22,7%.

Đáng chú ý, toàn tỉnh thành lập mới 228 doanh nghiệp với vốn đăng ký 13.111 tỷ đồng (vượt 26,7% kế hoạch); quyết định chủ trương đầu tư cho 51 dự án với số vốn 35.632 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 355 dự án với tổng vốn đầu tư trên 191.263 tỷ đồng.

Lai Châu đã phê duyệt và triển khai đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm 141 cơ sở, còn lại 194 cơ sở giáo dục bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; khám sức khỏe định kỳ cho trên 412.600 người (đạt 99,03% dân số có mặt tại địa phương), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,6%; thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lấy mẫu giám định ADN cho 152 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Siết chặt kỷ cương, tập trung cho các công trình trọng điểm quý IV

Đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh - biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong 9 tháng qua; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quyết liệt, sâu sát hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) khoảng 10%.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm: Tập trung rà soát kỹ các chỉ tiêu đạt thấp hoặc dự báo khó đạt để xây dựng kịch bản điều hành chi tiết đến từng xã, phường; theo dõi sát kịch bản tăng trưởng nông nghiệp; đẩy nhanh tối đa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu và tiến độ tốt; áp dụng chấm điểm giải ngân từ tháng 10 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tập trung hoàn thiện thủ tục khởi công dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) ngay khi có quyết định chủ trương đầu tư, đẩy nhanh thi công dự án Hầm đường bộ qua Đèo Hoàng Liên, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo Thông báo 81-TB/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, khai thác tối đa dư địa nguồn thu từ khoáng sản, đẩy mạnh đấu giá đất; siết chặt kỷ luật chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và các khoản mua sắm máy móc để ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tăng cường quản lý, phương án sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất công dôi dư đúng quy định; các sở thường trực khẩn trương trực tiếp hướng dẫn cấp xã phân bổ và giải ngân dứt điểm vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường nội trú, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ và tham gia BHYT; đồng thời giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hoàn thiện chương trình công tác cuối năm 2026, năm 2027 của tỉnh…/.