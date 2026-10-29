Lai Châu: Thông qua nghị quyết đầu tư cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Việc xem xét, thông qua nghị quyết về dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT13), đoạn Bảo Hà - Tân Phong có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo ông Lê Minh Ngân, đầu tư tuyến cao tốc CT13 không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông mà còn là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Dự án được kỳ vọng góp phần tháo gỡ rào cản về địa lý, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Lai Châu; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về thông qua đồ án Quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng vườn Địa Đàng tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Nghị quyết về bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua 3 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Minh Ngân khẳng định, việc thông qua nghị quyết về dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án CT13 là kết quả nổi bật, có ý nghĩa đặc biệt. Trong điều kiện nguồn lực ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, quyết định này thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đối với công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược.

Các đại biểu quyết thông qua 3 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp.

Để nghị quyết sớm triển khai hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ và các nội dung liên quan đến dự án, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, rà soát, cân đối nguồn lực ngân sách địa phương, bảo đảm thực hiện cam kết đúng quy định pháp luật, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Lai Châu cần chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi dự án đủ điều kiện thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.