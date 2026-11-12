Lai Châu: Tháo gỡ điểm nghẽn truyền tải để khai thác hiệu quả nguồn điện

Ngày 12/11, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị về công tác cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển, giải tỏa nguồn điện và phối hợp vận hành với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị về công tác cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển, giải tỏa nguồn điện và phối hợp vận hành với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Giải tỏa công suất

Lai Châu hiện có 73 dự án thủy điện vận hành, tổng công suất 3.268,4 MW, sản lượng điện bình quân khoảng 12.091,5 triệu kWh/năm. Cùng với nguồn điện hiện hữu, 29 dự án thủy điện đang được xây dựng, tổng công suất được phê duyệt 414,6 MW, sản lượng bình quân dự kiến khoảng 1.395,6 triệu kWh/năm. Quy mô này đặt ra yêu cầu đầu tư lưới điện tương ứng để tiếp nhận, truyền tải và khai thác hiệu quả nguồn điện.

Ngoài ra, tỉnh có 44 dự án thủy điện, tổng công suất 674 MW và 7 dự án điện mặt trời, tổng công suất 1.060 MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Hiện, hệ thống truyền tải trên địa bàn có Trạm biến áp 500kV Lai Châu, công suất 1.800 MVA và ba trạm biến áp 220kV, tổng công suất 2.000 MVA. Tuy nhiên, tại một số khu vực, khả năng truyền tải còn hạn chế vào cao điểm mùa mưa, khiến một số nhà máy thủy điện phải giảm phát khoảng 15-30% công suất. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác nguồn điện và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu tại hội nghị.

Để khắc phục, tỉnh Lai Châu đang phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh những công trình lưới điện trọng điểm. Hiện, dự án Trạm biến áp 220kV Phong Thổ, quy mô hai máy biến áp 250 MVA, đạt khoảng 45% khối lượng, dự kiến đóng điện trong quý II/2027. Đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên dài 89,9 km, gồm 185 vị trí cột, đang triển khai các thủ tục đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Tại khu vực Mường Tè, Trạm biến áp 220kV Pắc Ma, quy mô hai máy biến áp 250 MVA, đạt khoảng 85% khối lượng. Đường dây 220kV Pắc Ma - Mường Tè dài 30,9 km, gồm 64 vị trí cột, đạt khoảng 50%. Hai dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2027, góp phần nâng năng lực truyền tải và giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án đường dây 220kV Than Uyên - 500kV Lào Cai dài 73,54 km, trong đó đoạn qua Lai Châu dài 5,74 km, đã đạt khoảng 95% khối lượng. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh, đối với các dự án do công ty thực hiện, luôn phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lai Châu, cơ quan chức năng để đảm bảo thời gian thi công, hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu về hệ thống điện, cung ứng điện trên địa bàn tỉnh.

Việc các công trình truyền tải được đưa vào vận hành sẽ góp phần nâng cao độ ổn định của hệ thống điện, tăng khả năng tiếp nhận nguồn điện từ các nhà máy thủy điện và tạo điều kiện kết nối với lưới điện khu vực. Đây cũng là tiền đề để Lai Châu tiếp tục thu hút đầu tư các dự án năng lượng trong thời gian tới.

Đồng bộ hạ tầng, mở rộng điện đến vùng khó khăn

Cùng với giải tỏa nguồn điện, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tiếp tục tăng. Trong 10 tháng năm 2026, công suất phụ tải cực đại của tỉnh đạt 80,64 MW, tăng 13,04% so với năm 2025; dự báo năm 2027 khoảng 96 MW. Các trạm biến áp 110kV hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải, song việc chuẩn bị hạ tầng cho giai đoạn tiếp theo vẫn cần được quan tâm.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Vương Thế Mẫn phát biểu kiến nghị.

Theo ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu, tỉnh kiến nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn lực xây dựng các trạm biến áp 110kV tại Mường Tè, Sìn Hồ, Tân Uyên và Tam Đường; xem xét cơ chế giá mua điện phù hợp theo khung giờ. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh quy hoạch, quan tâm hành lang truyền tải 500kV và nâng công suất Trạm biến áp 500kV Lai Châu từ 1.800 MVA lên 2.700 MVA.

Ông Nguyễn Duy Hoà, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Quy hoạch, Cục Điện lực, Bộ Công Thương, cho biết các kiến nghị sẽ được báo cáo Bộ xem xét nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống điện của tỉnh. Lai Châu đồng thời nghiên cứu phát triển điện gió, điện mặt trời, thủy điện tích năng và lưu trữ năng lượng bằng pin trong quá trình hoàn thiện quy hoạch.

Ở vùng sâu, vùng xa, toàn tỉnh còn 1.102 hộ, khoảng 1,03% tổng số hộ, chưa được sử dụng điện. Các hộ sinh sống phân tán, địa hình phức tạp nên việc kéo điện cần vốn lớn và phương án phù hợp. Mở rộng cấp điện đến những địa bàn này được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn phát triển hạ tầng năng lượng với nâng cao đời sống người dân.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện khen thưởng cho các chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, quản lý vận hành để đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Lai Châu tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi cho ngành điện và nhà đầu tư; yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.