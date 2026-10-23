Lai Châu: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển năng lượng

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lò Văn Cương - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Công ty Điện lực Lai Châu.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn đã được tỉnh quan tâm thực hiện. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án. Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu công suất nguồn điện, đẩy nhanh đầu tư hệ thống truyền tải điện, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư mới 34 dự án với tổng vốn đăng ký trên 35.181 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 73 dự án thủy điện đã đưa vào vận hành phát điện, với tổng công suất 3.268,4 MW, sản lượng điện trung bình năm khoảng 12.121 triệu kWh; 29 dự án đang triển khai thực hiện với tổng công suất 414,6 MW. Có 44 dự án thủy điện với tổng công suất 674 MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công, đang hoàn thiện các điều kiện triển khai xây dựng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị tăng thêm của ngành sản xuất và phân phối điện trên 10.000 tỷ đồng, chiếm 35% tổng GRDP của toàn tỉnh, tổng thu từ thủy điện trên 1.700 tỷ đồng, chiếm 63% trong tổng thu nội địa của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện, giải pháp tháo gỡ khó khăn các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển năng lượng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị, thời gian tới Đảng uỷ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành căn cứ các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhu cầu, tiềm năng lợi thế của địa phương để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản về năng lượng để có cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ thủ tục đối với các dự án năng lượng. Tập trung thu hút các dự án năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Rà soát, đánh giá kỹ từng dự án thủy điện có công suất dưới 10 MW. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, thiết kế và đấu nối điện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công hoặc chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tập trung nguồn lực đẩy nhanh triển khai. Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đấu nối, bảo đảm giải tỏa công suất các dự án nguồn điện…