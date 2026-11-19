Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, do ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chủ trì.

23 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo tại phiên họp, năm 2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, với 23 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 10%, đạt mục tiêu đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với năm 2025. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.315 tỷ đồng, vượt 21,6% kế hoạch.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch ghi nhận kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 23,16%; doanh thu du lịch đạt 1.489,1 tỷ đồng, tổng lượt khách tăng 16,8%. Giá trị hàng địa phương tham gia xuất khẩu tăng 10,27%.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225.770 tấn, vượt kế hoạch; sản lượng chè đạt 74.755 tấn, tăng 3.880 tấn so với năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.745,2 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Hạ tầng và các điều kiện phục vụ đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 18,69%; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,8%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99%.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 10.872 lao động, vượt 8,7% kế hoạch; tuyển sinh đào tạo nghề đạt 5.036 người, vượt 7,1%. Tỷ lệ thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa đạt 91,9%; tỷ lệ xã, phường không ma túy ước đạt 50%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,29%.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Rà soát chỉ tiêu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đối với kế hoạch năm 2027, tỉnh dự kiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%; GRDP bình quân đầu người khoảng 98 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.880 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 11/2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026 và thảo luận kế hoạch năm 2027.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông kết nối vùng; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, tiến độ.

Đối với những nội dung còn ý kiến khác nhau, các cơ quan liên quan cần phối hợp nghiên cứu, làm rõ, thống nhất số liệu; trình bày cụ thể kết quả của từng ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu đánh giá rõ tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, có số liệu chứng minh kết quả và tiến độ. Các sở, ngành, địa phương được giao làm chủ đầu tư cần nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện những nội dung cam kết.

Các xã, phường đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, triển khai giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2026, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2027.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng xem xét báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2027...