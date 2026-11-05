Lai Châu tăng cường triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư
Trước yêu cầu tăng cường phòng ngừa, ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 9661/UBND-KTN ngày 03/11/2026, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; đồng thời ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, bảo đảm điều kiện sống và sinh kế bền vững cho người dân tại nơi ở mới.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-bo-tri-on-dinh-dan-cu-682203