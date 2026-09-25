Lai Châu tăng cường thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg về khám sức khỏe cho người dân

Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.