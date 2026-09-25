Lai Châu tăng cường thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg về khám sức khỏe cho người dân
Thực hiện Công văn số 8045/UBND-VX ngày 19/9/2026, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật số người chưa được khám, nhất là người đi lao động, làm ăn xa; đẩy mạnh lồng ghép các hình thức khám và quản lý sức khỏe, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-tang-cuong-thuc-hien-chi-thi-so-17ct-ttg-ve-kham-suc-khoe-cho-nguoi-dan-1021236