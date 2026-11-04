Lai Châu tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2026
Trước yêu cầu chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong những tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát, tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện an toàn sinh học, không giấu dịch, góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh và nguồn cung thực phẩm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-dong-vat-nhung-thang-cuoi-nam-2026-1103442