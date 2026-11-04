Lai Châu tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2026

Sáng 4/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tuyên Quang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 đến 4/11/2026). Đây là dịp ôn lại truyền thống lịch sử, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.