Lai Châu tăng cường công tác rà soát, cảnh báo và triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn tại các khu vực nguy hiểm trên địa bàn tỉnh

Bộ Công Thương cho biết, từ thời điểm triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc ngày 1/6/2026 đến hết ngày 27/10/2026, tổng lượng xăng sinh học tiêu thụ ước đạt gần 5 triệu m³. Về phản ánh, kiến nghị của người dân, trong giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần đây hầu như không còn.