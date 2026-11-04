Lai Châu tăng cường công tác rà soát, cảnh báo và triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn tại các khu vực nguy hiểm trên địa bàn tỉnh
Xét Báo cáo số 7988/BC-CAT-PCCC ngày 27/10/2026 của Công an tỉnh về kết quả tổng hợp rà soát, cảnh báo và triển khai các biện pháp phòng ngừa tainạn tại các khu vực nguy hiểm trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-tang-cuong-cong-tac-ra-soat-canh-bao-va-trien-khai-cac-bien-phap-phong-ngua-tai-nan-tai-cac-khu-vuc-nguy-hiem-tren-dia-ban-tinh-598205