Lai Châu tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường
Thực hiện Công văn số 9322/VPCP-KGVX ngày 13/9/2026 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 6276/BGDĐT-HSSV ngày 15/9/2026 của BộGiáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường rà soát, xử lý các khu vực có nguy cơ mất an toàn; chủ động phương án đưa đón, hỗ trợ học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-tang-cuong-bao-dam-an-toan-cho-hoc-sinh-tren-duong-den-truong-827843