Lai Châu tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường

Mưa ở Bắc Bộ giảm đáng kể, nhiều nơi chuyển sang trạng thái nhiều mây, có lúc hửng nắng. Khu vực Trung Bộ từ Nghệ An đến Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Tại Lào Cai, mưa giảm đáng kể, trời nhiều mây, một số nơi có mưa rào và dông; cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, đá lăn, nhất là khi có mưa lớn bất chợt.