Lan tỏa ngày hội từ 616 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ tạo không gian giao lưu, gìn giữ văn hóa truyền thống, ngày hội còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, chung sức phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn minh trên mảnh đất Lai Châu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác tặng quà động viên đại diện liên khu dân cư, hộ dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Lai Châu

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại 616 thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; trong đó có 39 khu dân cư tổ chức điểm. Các hoạt động diễn ra từ đầu tháng 11, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Điểm đáng chú ý của ngày hội năm nay là sự kết hợp giữa phần lễ ôn lại truyền thống Mặt trận, đánh giá kết quả phong trào thi đua, biểu dương những tập thể, gia đình tiêu biểu với phần hội giàu màu sắc văn hóa. Những điệu múa, làn điệu dân ca, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và sản phẩm đặc trưng của địa phương giúp người dân các thế hệ, các dân tộc xích lại gần nhau.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Than Uyên

Tại bản Gia, xã Khoen On, nơi đồng bào Thái và Khơ Mú cùng sinh sống, ngày hội tổ chức là dịp bà con giao lưu văn nghệ, trải nghiệm nghề truyền thống và trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Bản có 183 hộ, 968 nhân khẩu; 177 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tương đương 96,7%. Những kết quả ấy phản ánh sự đồng thuận của cộng đồng trong vun đắp nếp sống mới, giữ gìn bản sắc riêng của từng dân tộc.

Ở bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, ngày hội là nơi kết nối cộng đồng 9 dân tộc với 260 hộ, 890 nhân khẩu. Năm 2026, bản có 255/260 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; duy trì 3 đội văn nghệ. Các trò chơi kéo co, tó má lẹ, tung còn, giao hữu bóng chuyền hơi tạo không khí gần gũi, trong khi những con số về sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa cho thấy tinh thần đoàn kết được chuyển hóa thành hành động thiết thực.

Đoàn kết trong phát triển kinh tế, giữ gìn bình yên bản làng

Tại bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, người dân không chỉ hòa mình trong các tiết mục dân ca, dân vũ mà còn nhìn lại kết quả phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư an toàn. Bản có 231 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Lự và Thái. Năm 2026, diện tích gieo trồng đạt trên 61ha, sản lượng lương thực có hạt trên 277 tấn, thu nhập bình quân trên 28 triệu đồng/năm; 221 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Nhân dịp ngày hội, bản ra mắt mô hình khu dân cư không có ma túy đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhân dân.

Hoạt động vui chơi và thực hành phong tục truyền thống trên nhiều xã trong tỉnh Lai Châu

Từ đầu tháng 11, nhiều hoạt động điểm tiếp tục được triển khai tại bản Ka Lăng (xã Thu Lũm), bản Căng Ký (xã Dào San), bản Dền Sung (xã Sin Suối Hồ), bản Lao Chải (xã Khun Há), bản Láng Phiếu (xã Mường Tè) và các tổ dân phố thuộc phường Đoàn Kết, Tân Phong…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đến dự, động viên nhân dân, ghi nhận những kết quả trong thực hiện phong trào thi đua, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và củng cố tình đoàn kết ở cơ sở.

Trước đó các ngày 12/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh dự ngày hội tại bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ. Ngày 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chung vui với nhân dân Tổ dân phố số 6, phường Tân Phong. Sự hiện diện của lãnh đạo các cấp tại khu dân cư góp phần tăng cường đối thoại, gần dân và động viên người dân cùng tham gia xây dựng quê hương.

Văn hóa truyền thống trở thành sợi dây kết nối

Không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được mở rộng bằng nhiều hoạt động quy mô xã và tỉnh. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đó là xã Sin Suối Hồ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I; cùng chương trình nghệ thuật “Nhịp bước vươn xa - Lan tỏa sắc màu” tại Quảng trường Nhân dân tỉnh được tổ chức trong dịp Giải Marathon Lai Châu lần thứ III, góp phần quảng bá bản sắc địa phương đến người dân và du khách.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trường Cao đẳng Lai Châu, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm sách, ảnh, mỹ thuật, giao lưu văn nghệ và tọa đàm “Nâng tầm tri thức - Vững bước tương lai”. Bên cạnh đó, các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ và nhạc cụ dân tộc Thái tại Mường Tè, văn hóa tiêu biểu dân tộc Mảng tại Hua Bum cho thấy việc gìn giữ di sản được triển khai bằng các hoạt động cụ thể, hướng tới thế hệ kế cận.

Các tiết mục văn nghệ truyền thống là sân chơi cho bà con nhân dân trong những ngày lễ, hội

Tối 21/11, tại Chợ đêm San Thàng, UBND phường Tân Phong tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình có 11 tiết mục ca múa nhạc, dân vũ do các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ tại phường Tân Phong, phường Đoàn Kết và xã Sin Suối Hồ biểu diễn. Các tiết mục vừa ca ngợi quê hương, đất nước, vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa của các dân tộc Lai Châu, tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động văn hóa cộng đồng.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự đi vào đời sống

Việc kết hợp ngày hội đoàn kết với hoạt động văn hóa tại khu dân cư mang ý nghĩa vượt ra ngoài một dịp sinh hoạt thường niên. Từ những cuộc gặp gỡ, biểu dương người tốt, việc tốt, hỗ trợ hộ khó khăn đến duy trì các đội văn nghệ, mô hình tự quản, người dân trực tiếp tham gia quyết định và thực hiện các công việc chung của bản, tổ dân phố.

Ngày 20/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10271/UBND-VX về việc nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, theo đó ngày nghỉ là 24/11; các cơ quan, đơn vị được yêu cầu bố trí nhân lực hợp lý để duy trì việc phục vụ tổ chức và nhân dân.

Từ các bản làng nơi biên cương đến những khu dân cư đô thị, chuỗi hoạt động trong tháng 11 cho thấy văn hóa và đoàn kết luôn gắn bó chặt chẽ. Phát huy được tinh thần ấy trong đời sống thường ngày sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, bảo tồn những giá trị truyền thống và tạo nguồn lực nội sinh để Lai Châu phát triển bền vững.