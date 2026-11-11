Lai Châu: Sắp diễn ra lễ hội Đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ hai

Với chủ đề “Vó ngựa trên cao nguyên Tả Lèng - Đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc”, lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, quảng bá cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng du lịch và hình ảnh con người Lai Châu đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, lễ hội năm nay được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa thể thao truyền thống, văn hóa cộng đồng và trải nghiệm du lịch.

Poster sự kiện lễ hội Đua ngựa Tả Lèng lần thứ 2. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, ngày 17/11, từ 13h30 đến 17h00 sẽ diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại, bán kết môn đua ngựa và hội thi kéo co. Đây là những hoạt động mở màn, hứa hẹn tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngày 18/11, các hoạt động bắt đầu từ 7h00 đến 8h00 với giải chạy việt dã “Khám phá Hồ Giang Ma - Chạm sắc đại ngàn”. Lễ khai mạc chính thức diễn ra lúc 8h00, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, cùng chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tiếp đó, các trận chung kết đua ngựa dự kiến diễn ra từ 9h30 đến 10h00, chung kết kéo co từ 10h30 đến 11h00.

Điểm nhấn của lễ hội là giải đua ngựa truyền thống với sự tranh tài của các nài ngựa vùng cao. Những chú ngựa khỏe mạnh cùng kỹ năng điều khiển khéo léo, bản lĩnh của các nài ngựa hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, tái hiện nét sinh hoạt văn hóa gắn bó lâu đời với đời sống đồng bào vùng cao.

Pha so kè gay cấn tại lễ hội đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ nhất, năm 2025. Ảnh: BTC

Bên cạnh các hoạt động thể thao, lễ hội còn có không gian văn hóa, ẩm thực với nhiều hoạt động trải nghiệm như trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ quần chúng, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, nghề thủ công truyền thống và các món ăn đặc trưng của địa phương. Qua đó, du khách có dịp khám phá đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Tả Lèng.

Với nhiều hoạt động đặc sắc, lễ hội Đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ II năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, góp phần tăng cường giao lưu cộng đồng, kết nối các tour, tuyến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.