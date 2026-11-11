Lai Châu: Sắp diễn ra Lễ hội Đua ngựa Tả Lèng lần thứ 2 năm 2026

Poster sự kiện Lễ hội Đua ngựa Tả Lèng lần thứ 2.

Trong hai ngày 17-18/11/2026, tại khu vực hồ thủy lợi Giang Ma, bản Mào Phô, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra Lễ hội Đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ 2, năm 2026.

Với chủ đề “Vó ngựa trên cao nguyên Tả Lèng-Đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc,” lễ hội hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội Đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, quảng bá tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và du lịch của địa phương.

Tiếp nối thành công của Lễ hội Đua ngựa lần thứ nhất năm 2025, sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô và chuỗi hoạt động phong phú hơn, kết hợp hài hòa giữa các môn thể thao truyền thống với hoạt động văn hóa cộng đồng, trải nghiệm du lịch và quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương.

Theo kế hoạch, ngày 17/11, từ 13h30 đến 17h00 sẽ diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại, bán kết môn đua ngựa và hội thi kéo co. Đây là những hoạt động mở màn, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo nhân dân và du khách.

Ngày 18/11, các hoạt động chính thức của lễ hội bắt đầu từ 7h00 đến 8h00 với giải chạy việt dã “Khám phá Hồ Giang Ma-Chạm sắc đại ngàn,” đưa vận động viên và du khách trải nghiệm cung đường quanh hồ thủy lợi Giang Ma giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Tây Bắc.

Lễ khai mạc Lễ hội Đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 8h00, với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Tiếp đó, các trận chung kết đua ngựa dự kiến diễn ra từ 9h30 đến 10h00, chung kết kéo co từ 10h30 đến 11h00.

Điểm nhấn của lễ hội là giải đua ngựa truyền thống với sự tranh tài của các nài ngựa vùng cao. Những chú ngựa khỏe mạnh cùng kỹ năng điều khiển khéo léo, bản lĩnh của các nài ngựa sẽ tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính, tái hiện nét sinh hoạt văn hóa gắn bó lâu đời với đời sống đồng bào vùng cao.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, lễ hội còn tổ chức không gian văn hóa, ẩm thực với nhiều hoạt động trải nghiệm như trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ quần chúng, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, nghề thủ công truyền thống và những món ăn đặc trưng của địa phương. Qua đó, du khách có cơ hội khám phá nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán và văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc Tả Lèng.

Trước đó, Lễ hội Đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Vó ngựa trên PuTaLeng” đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Sự kiện không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh mà còn góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch mới cho địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội Đua ngựa xã Tả Lèng lần thứ 2 năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn. Đây cũng là dịp để các vận động viên, nghệ nhân, nhân dân và du khách gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đồng thời tăng cường kết nối các tour, tuyến du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, tiếng vó ngựa trên cao nguyên Tả Lèng không chỉ mang đến không khí hội hè sôi động mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần giới thiệu một Lai Châu giàu tiềm năng, thân thiện và mến khách đến với bạn bè gần xa./.