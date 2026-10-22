Lai Châu sẵn sàng cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026 là dịp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân. Ảnh minh họa

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026 sẽ chính thức khai mạc lúc 8 giờ ngày 24.10 tại Sân vận động Khu liên hợp thể thao tỉnh.

Đây là sự kiện thể thao trọng điểm, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, tạo sân chơi giao lưu, tranh tài và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

Đại hội năm nay quy tụ 45 đoàn vận động viên đến từ 38 xã, phường và 7 sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trong 4 ngày diễn ra, các vận động viên tranh tài ở 17 môn, gồm bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, bơi lội, pickleball và các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đánh tù lu, tung còn, đẩy gậy.

Bên cạnh tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, Đại hội còn góp phần phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc cho thể thao thành tích cao của tỉnh Lai Châu. Việc duy trì các môn thể thao truyền thống cũng góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc dự kiến diễn ra lúc 16 giờ ngày 27.10, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.

Ban tổ chức kỳ vọng Đại hội sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe trong nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.