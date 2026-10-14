Lai Châu quyết tâm tăng trưởng GRDP 10%, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công an tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp ở điểm cầu tỉnh.

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ: trong 9 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn đầu tư công, đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP ước tăng 9,62%; riêng quý III tăng 9,43%, vượt kịch bản 1,02 điểm %. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,73%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,79%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu; ngành xây dựng tăng 22,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 10.000 tỷ đồng; doanh thu du lịch tăng 22,7% so với cùng kỳ; tổ chức thành công Chương trình Viettel Y-Fest 2026, thu hút gần 50 nghìn đại biểu, nhân dân và du khách tham dự, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lai Châu, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.544 tỷ đồng, vượt 19,5% kịch bản 9 tháng, bằng 93,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm cải thiện; tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội. Từ đầu năm đến nay đã thu hút 56 dự án với tổng vốn đăng ký trên 41 nghìn tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm báo cáo đạt 2.975,622 tỷ đồng, bằng 72,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 64,57% kế hoạch tỉnh giao. Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng đến từng xã, phường bước đầu nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở; 30/38 địa phương thực hiện tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt trên 70% kế hoạch năm…

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế; khai thác các nguồn lực để tăng thu ngân sách.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo; kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10%, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 11,52%; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, khai khoáng, xây dựng; thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển sâm và cây dược liệu dưới tán rừng. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 tăng từ 20% trở lên so với dự toán HĐND tỉnh giao; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án có khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết đến từng dự án, từng tuần, gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Kịp thời điều chỉnh vốn từ các dự án giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân cao; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng tạm ứng vốn nhưng chưa có khối lượng hoàn thành tương ứng. Đặc biệt, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, các trường phổ thông nội trú liên cấp và Dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đối với các xã, phường, đồng chí yêu cầu rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm; chủ động tháo gỡ khó khăn, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy triển khai các dự án…