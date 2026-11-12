Lai Châu: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong

Tham gia Đoàn công tác có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tẩn Thị Quế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải; đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân và Đoàn công tác kiểm tra tình hình xây dựng khu tái định cư khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than. Ảnh: CTTĐT

Tại xã Mường Than, Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình xây dựng khu tái định cư phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở đất; khu tái định cư Dự án CT.13; đồng thời nắm bắt tiến độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân kiểm tra khu tái định cư Dự án cao tốc CT.13 tại xã Mường Than. Ảnh: CTTĐT

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân đã chỉ đạo một số nội dung và yêu cầu các sở, ngành, nhất là đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở đất; đồng thời, sẵn sàng phương án thực hiện Dự án CT.13.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CTTĐT

Sau buổi kiểm tra thực địa, Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các xã, phường về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Theo báo cáo, Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài khoảng 119 km, điểm đầu tại vị trí giao cắt với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Km196+700), thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại vị trí giao với Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai khoảng 49,5 km, qua tỉnh Lai Châu khoảng 69,5 km. Dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế từ 80 - 100 km/h; thực hiện theo hình thức đầu tư công, thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu. Ảnh: CTTĐT

Về tình hình thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư, ngày 25/10/2026, Chính phủ có Tờ trình số 953/TTr-CP trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án. Ngày 29/10/2026, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án. Ngày 01/11/2026, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội có báo cáo thẩm tra sơ bộ về chủ trương đầu tư Dự án. Theo kế hoạch, ngày 17/11/2026 sẽ tổ chức rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư trước khi trình Quốc hội thông qua; ngày 22/11/2026 tiếp tục rà soát, hoàn thiện Nghị quyết sau khi Quốc hội thông qua.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng phạm vi tuyến chính cho các địa phương; bàn giao bổ sung cọc mốc tại 5/5 nút giao và 2/2 trạm dừng nghỉ. Các địa phương đã tổ chức rà soát sơ bộ phạm vi đất đai, tài sản bị ảnh hưởng, xác định nhu cầu tái định cư, vị trí dự kiến các khu tái định cư, bãi đổ thải và công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển; thành lập các tổ chức, bộ phận tham gia thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Sở Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương triển khai quy hoạch khu tái định cư, công tác quản lý hoạt động xây dựng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện Dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành các văn bản hướng dẫn về đo đạc, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xử lý một số vướng mắc về chính sách.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm rõ nguyên nhân những nhiệm vụ chậm tiến độ, nhất là việc bàn giao phạm vi giải phóng mặt bằng các hạng mục phụ trợ, công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, thủ tục đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện tại các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: CTTĐT

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu ghi nhận, biểu dương Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Xây dựng, cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án.

Khẳng định, Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng. Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện Dự án.

Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định, phê duyệt Dự án chậm nhất trong quý I/2027; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm khởi công trong quý II/2027 và giải ngân thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ ngay từ đầu năm 2027.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cần rà soát tổng thể các chính sách bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2026. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Tổ giúp việc và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các xã, phường; thành lập tổ công tác cấp tỉnh gồm cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ các địa phương.

Đối với Đảng ủy các xã, phường có Dự án đi qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án; tăng cường đối thoại với Nhân dân tại khu vực dự kiến thu hồi đất, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Cấp ủy các địa phương cần lấy kết quả thực hiện Dự án làm căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, cơ quan, đơn vị liên quan. Giao Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, duy trì chế độ báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.