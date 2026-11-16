Lai Châu quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh.

Đại biểu dự họp tại điểm cầu các xã, phường.

Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; tại điểm cầu các xã, phường có đại diện lãnh đạo UBND các địa phương.

Năm 2026, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, từng bước chuyển dịch theo hướng chăn nuôi hàng hóa tập trung, quy mô trang trại. Tổng đàn gia súc ước đạt 352.000 con, bằng 106,4% kế hoạch; trong đó, đàn lợn khoảng 245.000 con, tăng 16% so với cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 51 ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật trên cạn, trong đó có 45 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 275 bản, thuộc 2.539 hộ ở 37 xã, phường. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy trên 9.800 con, với khối lượng hơn 437 tấn, ước tính thiệt hại khoảng 28,5 tỷ đồng. Đến nay, có 17 ổ dịch đã được công bố hết dịch, 7 ổ dịch đã qua 21 ngày và 21 ổ dịch tại 21 xã, phường chưa qua 21 ngày.

Ngay sau khi dịch bệnh phát sinh, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương kiểm tra, nắm bắt tình hình, lấy mẫu bệnh phẩm; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Các địa phương đã sử dụng 23.448 lít hóa chất sát trùng và 66.791kg vôi bột phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Để chủ động khống chế, xử lý dứt điểm các ổ dịch và bảo vệ an toàn đàn lợn trong dịp cuối năm 2026, các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục hướng dẫn chính quyền các xã, phường thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thú y. Trong đó, tập trung huy động lực lượng, vật tư để khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch chưa qua 21 ngày; tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết đúng quy trình kỹ thuật; tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại ổ dịch và khu vực có nguy cơ cao. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh; vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường. Các địa phương cần siết chặt quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển lợn; chủ động bố trí nguồn lực tại chỗ phục vụ công tác phòng, chống dịch...

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến tập trung vào các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, công tác kiểm tra, hướng dẫn xử lý ổ dịch; công tác giám sát dịch, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi…

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tăng cường kiểm tra, đánh giá các điều kiện chăn nuôi tại địa phương, bảo đảm an toàn dịch bệnh trước khi tổ chức tái đàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, Luật Chăn nuôi; thu hút phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng an toàn sinh học; tăng cường kiểm soát nguồn gốc lợn, thịt lợn lưu thông trên thị trường và siết chặt công tác kiểm dịch, kiểm soát thú y. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Yêu cầu các cơ sở chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại, xử lý môi trường chăn nuôi. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cán bộ cơ sở cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ đàn vật nuôi.