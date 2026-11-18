Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, ước thực hiện năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10%. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 4,55%; công nghiệp - xây dựng tăng 14,63%, đóng góp 5,68 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; dịch vụ tăng 8%, đóng góp 3,11 điểm phần trăm.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Chanh

Đáng chú ý, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi; thương mại, dịch vụ, du lịch duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,62%, tạo nền tảng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 15/11/2026, toàn tỉnh giải ngân 3.240,5 tỷ đồng, đạt 69,86% tổng kế hoạch vốn tỉnh triển khai. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Hội Nông dân tỉnh (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) và Sở Tài chính đạt 100%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đạt 99,55%. Có 32 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn tồn tại một số khó khăn gây ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng, nhất là giá trị sản xuất ngành xây dựng chưa đạt kịch bản; một số dự án công nghiệp chế biến chưa đi vào hoạt động; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; làm rõ nguyên nhân những lĩnh vực, dự án còn chậm và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Chanh

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương thống nhất về mặt số liệu để cơ quan thống kê hoàn thiện. Tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% năm 2026 và quyết tâm đạt mục tiêu thu ngân sách. Trong đó, chủ động rà soát từng chỉ tiêu, từng ngành, lĩnh vực trong kịch bản tăng trưởng, khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng. Đồng thời đề nghị Thống kê tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương để cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan Trung ương theo yêu cầu.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư trực tiếp chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; linh hoạt trong điều hành ngân sách và vốn đầu tư công. Quan tâm đến việc thực hiện và tiến độ giải ngân của các Chương trình mục tiêu quốc gia tại các xã; thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người; đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu tạo nguồn thu từ các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ.