Lai Châu quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 34.580,8 tỉ đồng, bằng 74,4% kế hoạch; có 30/38 xã, phường đạt trên 70% kế hoạch. Một số địa phương có tiến độ thực hiện cao như Nậm Mạ đạt 99,9%, Pa Ủ đạt 98,9%.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Toàn tỉnh đón 1.525.639 lượt khách du lịch, đạt 94,9% kế hoạch; tổng doanh thu du lịch đạt 1.363,3 tỉ đồng, vượt 3,7% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 10.029 tỉ đồng, bằng 88% kế hoạch; ước cả năm đạt 13.517,9 tỉ đồng, vượt 18,6% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn các xã, phường đạt 584,3 tỉ đồng, bằng 89,5% dự toán, trong đó 25/38 địa phương vượt dự toán.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì; 38/38 xã, phường hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 97,3%; số lao động được giải quyết việc làm đạt 9.645 người, bằng 96,5% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp và chưa đồng đều giữa các địa phương. Sản lượng lương thực có hạt đạt 126.842 tấn, bằng 56,2% kế hoạch; có 34/38 xã, phường đạt dưới 70% kế hoạch. Sản lượng thủy sản đạt 72,4% kế hoạch.

Một số địa phương còn gặp khó khăn trong sản xuất, chăn nuôi, thu hút khách và phát triển doanh thu du lịch, thương mại, dịch vụ. Các chỉ tiêu về nước sạch nông thôn, thu gom, xử lý chất thải, nước thải và tỉ lệ che phủ rừng cũng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và khả năng hoàn thành trong 3 tháng cuối năm; đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành và UBND các xã, phường trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua; đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung khắc phục những hạn chế, nhất là đối với các chỉ tiêu có tiến độ thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, xác định khối lượng công việc còn lại, khả năng hoàn thành trong quý IV và giải pháp phù hợp với thực tiễn. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm rõ người phụ trách, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành. Người đứng đầu địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm đếm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với phát triển kinh tế, các địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đặc biệt, 8 địa phương có tổng giá trị sản phẩm đạt dưới 70% kế hoạch phải khẩn trương rà soát mức đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, xác định rõ điểm nghẽn và triển khai giải pháp tăng tốc, thường xuyên kiểm đếm kết quả thực hiện.

Cùng với đó, các địa phương cần thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, cần tập trung khắc phục hạn chế về nước sạch nông thôn, thu gom, xử lý chất thải và nước thải; nâng cao tỉ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng quy chuẩn môi trường và tỉ lệ che phủ rừng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tính chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.