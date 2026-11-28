Hoạt động quy tập hài cốt liệt sĩ Lò Văn Păn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Tham dự hoạt động có Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Kim; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo bản Nà É và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Liệt sĩ Lò Văn Păn hy sinh năm 1951 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phần mộ của liệt sĩ được an táng tại bản Nà É, xã Mường Kim.

Trên cơ sở thông tin về phần mộ, các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nghiêm túc, chu đáo.

Sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ Lò Văn Păn được đưa về tỉnh để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng tại địa phương theo nguyện vọng của gia đình.

Hoạt động không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập là thêm một người con ưu tú được trở về với quê hương, gia đình, khép lại hành trình chờ đợi và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong gìn giữ, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.