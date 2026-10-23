Lai Châu quy tập 55 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao bằng khen cho đại diện tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Trong giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Lai Châu đã tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận, xác minh 15 nguồn tin liên quan 37 ngôi mộ do nhân dân cung cấp.

Lai Châu đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tại 12 xã; đồng thời triển khai lực lượng tìm kiếm tại 5 khu vực trọng điểm thuộc các xã Mường Than, Phong Thổ, Bình Lư, Pa Tần và Dào San. Tổng lực lượng tham gia thực hiện 525 ngày công, đào tìm khoảng 500m² diện tích đất, đá, với khối lượng khoảng 760m³.

Tại thôn Thanh Bình, xã Bình Lư, lực lượng chức năng phát hiện, khai quật một mộ tập thể có 47 hài cốt liệt sĩ. Qua đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử và tham khảo ý kiến nhân chứng, xác định các hài cốt thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu Tây Bắc.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập 8 mộ đơn. Qua xác minh, tỉnh đã xác định chính xác danh tính 3 liệt sĩ và vị trí phần mộ tại các xã Pa Tần, Bum Tở, Dào San; trong đó có 2 trường hợp thuộc số mộ đơn đã quy tập.

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ với việc rà soát hồ sơ, thu thập thông tin và ứng dụng công nghệ. Toàn tỉnh có 9 nghĩa trang liệt sĩ với 1.152 phần mộ. Trong số 152 mộ thuộc diện lấy mẫu, cơ quan chức năng đã tổ chức lấy mẫu toàn bộ; trong đó 55 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, đạt 36,2%. Đáng chú ý, tỉnh đã xác định được danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh bằng phương pháp thực chứng sau 76 năm chưa xác định được danh tính.

Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ ngày 25 và 26/7/2026, lực lượng công an phối hợp các đơn vị liên quan thu nhận 203 mẫu trong tổng số 236 thân nhân thuộc danh sách, đạt 86%. Đồng thời, thông tin của 217 thân nhân thuộc 179 liệt sĩ chưa xác định được thông tin về phần mộ đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu và xác định danh tính.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Cùng với những kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Lai Châu vẫn gặp khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, hồ sơ lịch sử còn thiếu, thông tin phân tán và nhân chứng ngày càng ít. Việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ tại một số địa bàn có thời điểm còn chậm; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chặt chẽ.

Trong giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 15 hài cốt liệt sĩ trở lên; hoàn thành lấy mẫu đối với 100% số mộ có một phần thông tin thuộc phạm vi thực hiện tại các nghĩa trang liệt sĩ; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Để hoàn thành các mục tiêu, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh rà soát, thu thập, xác minh thông tin từ hồ sơ lịch sử, nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ; ưu tiên khảo sát, tìm kiếm tại những khu vực có thông tin cụ thể, độ tin cậy cao. Việc thu nhận mẫu ADN, cập nhật dữ liệu, đối chiếu thông tin và xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng tiếp tục được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chính xác.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2027, Lai Châu tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, quyết tâm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhân dịp sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.