Lai Châu quy hoạch mở rộng không gian phát triển du lịch

Lai Châu tổ chức công bố quy hoạch chung hai Khu du lịch quốc gia cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ.

Ngày 27/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ và Quyết định số 2322/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia cao nguyên Sìn Hồ.

Với tổng diện tích quy hoạch hơn 33.700ha, hai khu vực được định hướng phát triển thành những điểm đến có sản phẩm đặc trưng, góp phần khai thác tiềm năng cảnh quan, khí hậu, tài nguyên sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo động lực thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ có diện tích khoảng 8.800ha, thuộc địa bàn xã Bình Lư và một phần xã Tả Lèng. Khu vực sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan núi cao, khí hậu, hệ sinh thái rừng cùng các điểm đến như Cổng Trời Ô Quy Hồ, động Tiên Sơn, thác Tác Tình, thác Cầu Mây, vùng hoa đỗ quyên và đỉnh Pu Ta Leng.

Ô Quy Hồ được định hướng phát triển theo mô hình “Một trục-Hai vùng-Ba lớp”, lấy Quốc lộ 4D làm trục động lực, hình thành vùng Cổng Trời Ô Quy Hồ và vùng thung lũng sinh thái Bình Lư. Các sản phẩm trọng tâm gồm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, khám phá thiên nhiên, trekking, thể thao mạo hiểm, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa bản địa. Quy hoạch cũng chú trọng kết nối với Sa Pa, Mù Cang Chải và các điểm du lịch trong khu vực Tây Bắc.

Theo các chỉ tiêu quy hoạch, đến năm 2030, Ô Quy Hồ dự kiến đón khoảng 844.000 lượt khách; đến năm 2050 đạt khoảng 2,98 triệu lượt. Quy mô cơ sở lưu trú tăng từ 1.156 phòng năm 2030 lên 4.490 phòng năm 2050. Khu du lịch phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia trước năm 2045.

Vị trí, phạm vi lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ.

Trong khi đó, Khu du lịch quốc gia cao nguyên Sìn Hồ có diện tích quy hoạch 24.907,88ha, gồm toàn bộ địa bàn xã Sìn Hồ và một phần các xã Hồng Thu, Tủa Sín Chải. Với lợi thế khí hậu mát mẻ, cảnh quan cao nguyên, hệ sinh thái rừng, bản sắc văn hóa các dân tộc và tiềm năng phát triển sâm Lai Châu, dược liệu, khu vực được định hướng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc trưng.

Quy hoạch xác định mô hình “Một trung tâm-Bốn phân vùng chức năng-Nhiều điểm đến đặc trưng-Hệ thống liên kết vùng đồng bộ”, trong đó trung tâm Sìn Hồ giữ vai trò kết nối các phân vùng du lịch văn hóa cộng đồng, sinh thái-khám phá, tâm linh và chăm sóc sức khỏe gắn với dược liệu. Các sản phẩm được định hướng phát triển gồm nghỉ dưỡng cao nguyên, du lịch cộng đồng, trekking, trải nghiệm sản xuất và sử dụng dược liệu, khám phá văn hóa, ẩm thực và nghề truyền thống.

Cao nguyên Sìn Hồ dự kiến đón khoảng 74.100 lượt khách vào năm 2030 và hơn 1 triệu lượt khách vào năm 2050; quy mô lưu trú tương ứng là 370 phòng và 4.500 phòng. Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, quy hoạch đặt ra yêu cầu cải thiện kết nối giao thông qua các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; đầu tư hạ tầng thiết yếu, các điểm du lịch trọng tâm, gắn với bảo vệ rừng, nguồn nước, cảnh quan và đa dạng sinh học.

Vị trí, phạm vi và quy mô quy hoạch Khu du lịch quốc gia cao nguyên Sìn Hồ.

Hai quy hoạch có lợi thế và định hướng sản phẩm khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau trong phát triển du lịch của tỉnh. Nếu Ô Quy Hồ nổi bật với cảnh quan núi cao, các hoạt động khám phá thiên nhiên và thể thao mạo hiểm, thì cao nguyên Sìn Hồ có thế mạnh về nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng và chăm sóc sức khỏe gắn với nguồn dược liệu. Việc kết nối hai khu vực với các điểm đến khác trong tỉnh và vùng Tây Bắc sẽ góp phần đa dạng hóa hành trình, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Để hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch, Lai Châu cần huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ, ưu tiên giao thông kết nối, hạ tầng du lịch và các điểm đến có lợi thế; đồng thời tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm, dịch vụ. Quá trình triển khai cần chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, cảnh quan tự nhiên, kiểm soát mật độ xây dựng và xử lý chất thải, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường.

Việc phê duyệt quy hoạch là bước định hướng quan trọng, tạo cơ sở cho quá trình đầu tư và phát triển hai khu du lịch. Để đạt mục tiêu trở thành khu du lịch quốc gia, mỗi địa bàn còn phải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, sản phẩm và các tiêu chí theo lộ trình. Qua đó, Lai Châu từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, mở rộng không gian phát triển du lịch, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân địa phương.