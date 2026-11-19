Các em học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Theo quyết định, học sinh Trường THPT Chuyên đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 66/2026/NĐ-CP ngày 02/3/2026 của Chính phủ được hưởng học bổng khuyến khích học tập.

Mức học bổng cấp cho mỗi học sinh hằng tháng bằng 3 lần mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Kinh phí thực hiện chế độ học bổng do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Quyết định giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Xem tại đây