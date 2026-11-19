Lai Châu quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường chuyên
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh Trường THPT Chuyên trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2026, mức học bổng được áp dụng từ ngày 01/01/2026.
Theo quyết định, học sinh Trường THPT Chuyên đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 66/2026/NĐ-CP ngày 02/3/2026 của Chính phủ được hưởng học bổng khuyến khích học tập.
Mức học bổng cấp cho mỗi học sinh hằng tháng bằng 3 lần mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Kinh phí thực hiện chế độ học bổng do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
Quyết định giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
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Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-quy-dinh-muc-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-cho-hoc-sinh-truong-chuyen-998349