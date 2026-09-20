Lai Châu quảng bá du lịch từ chuỗi sự kiện văn hóa Viettel Y-Fest 2026

Chiều 20/9, Ban Tổ chức chương trình Viettel Y-Fest 2026 tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi sự kiện.

Đây là một sự kiện lớn được UBND tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức đầu tiên tại vùng Tây bắc nhằm tạo sự trải nghiệm mới về văn hóa, du lịch và khám phá vùng đất, con người Lai Châu.

Họp báo cung cấp thông tin về chuỗi sự kiện chương trình Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống tại tỉnh Lai Châu.

Theo Ban Tổ chức, chương trình và các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 2/10 đến hết ngày 4/10/2026 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh. Với sự kết hợp giữa nhạc hội, trải nghiệm công nghệ số, giao lưu văn hóa và khám phá điểm đến, sự kiện hướng tới tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh miền đất, con người Lai Châu tới đông đảo công chúng.

Thông qua chuỗi hoạt động, địa phương đặt mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, giải trí, tạo không gian trải nghiệm mới cho người dân, du khách; đồng thời kích cầu du lịch, góp phần phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số của ngành du lịch, dịch vụ.

Điểm nhấn thu hút công chúng là đêm nhạc hội “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống”, diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 3/10 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh. Chương trình dự kiến thu hút từ 10.000 đến 30.000 người tham dự, không bán vé. Vé khu vực gần sân khấu (FANZONE) được Viettel phát cho khách hàng thông qua đăng ký dịch vụ.

Ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức chương trình Viettel Y-Fest 2026 phát biểu tại buổi họp báo.

Cùng với đêm nhạc hội, sắc màu văn hóa các dân tộc được giới thiệu qua hoạt động diễn diễu đường phố trong hai ngày 2 và 3/10. Khoảng 200 diễn viên quần chúng thuộc bốn đội văn nghệ dân tộc Mông, Giáy, Lự, Thái đến từ các xã, phường Đoàn Kết, Tân Phong, Tả Lèng, Khun Há, Khổng Lào, Phong Thổ sẽ tham gia trình diễn tại khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh. Đây là nội dung góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống trong không gian sự kiện.

Trải nghiệm của du khách còn được mở rộng qua ba không gian công nghệ gồm công nghệ 5G, hệ sinh thái số Viettel Tammi và khu chụp ảnh trải nghiệm dịch vụ Tivi 360. Các khu vực này hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ 30 phút trong hai ngày 2 và 3/10 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh. Việc kết hợp văn hóa truyền thống với công nghệ số nằm trong mục tiêu tạo không gian trải nghiệm hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân và du khách.

Trong chuỗi hoạt động quảng bá điểm đến, sản phẩm OCOP và nông sản được bố trí thành không gian trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm có quy mô 200 m² tại Quảng trường Nhân dân tỉnh. Mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 2 và 3/10, khu vực này giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, sản phẩm chủ lực và đặc sản tiêu biểu của Lai Châu, tạo thêm lựa chọn tham quan, mua sắm cho người tham dự.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Giám đốc Viettel Lai Châu trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.

Song hành với khu trưng bày, khu ẩm thực dự kiến quy tụ trên 100 gian hàng của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các gian hàng phục vụ tại Đại lộ Lê Lợi, đường Phạm Văn Đồng và một số địa điểm khác thuộc phường Tân Phong trong hai ngày 2 và 3/10. Qua hoạt động thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu và mua sắm đặc sản, du khách có thêm cơ hội tiếp cận những sản phẩm gắn với đời sống, sản xuất của địa phương.

Chuỗi trải nghiệm tiếp nối vào ngày 4/10 với Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” tại xã Sin Suối Hồ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam, UBND xã Sin Suối Hồ tổ chức giải, dự kiến thu hút trên 100 nhà báo và 400 vận động viên tham gia. Các xã, phường cũng căn cứ điều kiện thực tế để giới thiệu điểm đến, tổ chức trải nghiệm tại những khu, điểm du lịch tiêu biểu.

Để đón người dân và du khách, tỉnh bố trí bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, lực lượng y tế trực cấp cứu, điểm vệ sinh công cộng và cấp nước tại khu vực sự kiện. Khu nhà bạt dã chiến được bố trí phục vụ du khách không liên hệ được phòng nghỉ. Công tác phục vụ cùng chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, khám phá điểm đến hướng tới giới thiệu một Lai Châu thân thiện, mến khách, giàu bản sắc và tiềm năng du lịch.