* Lai Châu: Tiên phong áp dụng cơ chế sandbox trong ứng dụng AL

Các đồng chí: Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của tỉnh Lai Châu. Theo đó, tỉnh đã tiên phong ban hành cơ chế pháp lý đặc thù và triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) 4 mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Kết quả nghiệm thu liên ngành, cả 4 giải pháp đều vượt chỉ tiêu kỹ thuật và đạt mức độ hài lòng của người dân Lai Châu đạt trên 92%. Mô hình này cũng đã được nhân rộng ra hơn 10 tỉnh, thành phố và đang tiếp tục được kiến nghị phối hợp với các bộ, ngành trung ương để hoàn thiện tiêu chuẩn, mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW của tỉnh Lai Châu.

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề xuất giao Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Tài chính làm đầu mối nghiên cứu, phối hợp tổ chức tiếp nhận và triển khai hiệu quả các chương trình tập huấn do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển giao. Riêng đối với lĩnh vực kinh tế tầm thấp, tỉnh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí buổi làm việc chuyên sâu để hướng dẫn cụ thể, đồng thời tạo điều kiện cho địa phương tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình đang triển khai hiệu quả.

Đồng chí Trần Thị Quốc Hiền – Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận, đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao đổi, đề xuất kế hoạch đào tạo nhân sự chuyên trách, kiêm nhiệm chuyển đổi cấp xã; kế hoạch triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm của tỉnh Lai Châu trong triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lai Châu đã bố trí nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân kinh phí dành cho khoa học và công nghệ; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt kết quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước hình thành nền tảng quản trị số và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.

Với sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động đổi mới của cấp ủy, chính quyền địa phương, Lai Châu có thêm điều kiện để từng bước khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực và nguồn lực đầu tư; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng cũng chỉ ra một số vấn đề cần tập trung khắc phục và đề nghị Lai Châu cần chuyển mạnh từ số hóa hồ sơ sang khai thác, kết nối và sử dụng hiệu quả dữ liệu số, lấy kết quả thực chất trong giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận đề xuất của tỉnh về hỗ trợ xử lý các khu vực dân cư chưa được phủ sóng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ sẽ quan tâm xem xét các đề xuất của tỉnh về mở rộng triển khai những mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), ưu tiên hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số. Việc nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cần được thực hiện theo hướng thiết thực, chú trọng khả năng thực hành, bảo đảm đáp ứng đầy đủ 13 kỹ năng cần thiết phục vụ công việc; tích cực chuyển đổi số trong hoạt động của hộ kinh doanh và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số…