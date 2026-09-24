Lai Châu phát triển sản phẩm OCOP đi vào chiều sâu

Toàn cảnh cuộc làm việc của Đoàn giám sát tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu Ảnh: Thanh Hồng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng 288 lượt sản phẩm OCOP, gồm 238 sản phẩm đánh giá mới và 50 sản phẩm đánh giá lại. Hiện toàn tỉnh có 191 sản phẩm còn thời hạn công nhận của 98 chủ thể; trong đó 178 sản phẩm đạt 3 sao và 13 sản phẩm đạt 4 sao.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác duy trì và quản lý sản phẩm sau công nhận còn những vấn đề cần tập trung giải quyết như: 104 sản phẩm đã hết thời hạn công nhận nhưng chưa được đánh giá lại; 30 trong số 191 sản phẩm còn thời hạn đang tạm dừng hoạt động hoặc chủ thể chuyển đổi mục đích kinh doanh; một số chủ thể chưa duy trì thường xuyên việc kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng; việc sử dụng bao bì, nhãn mác và logo OCOP ở một số trường hợp còn chưa đúng quy định.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo tại cuộc giám sát Ảnh: Thanh Hồng

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở làm rõ tình trạng của từng nhóm sản phẩm, hiệu quả thực tế sau công nhận và trách nhiệm quản lý sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đoàn cũng nêu những trường hợp phát hiện qua giám sát thực tế như: sử dụng bao bì OCOP cho sản phẩm không được công nhận, thông tin trên nhãn chưa đầy đủ hoặc mã truy xuất không thể hiện đúng sản phẩm.

Đối với công tác hậu kiểm, báo cáo của Sở cho biết đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra, giám sát với trên 200 lượt chủ thể và 500 lượt sản phẩm; lấy 13 mẫu sản phẩm OCOP để kiểm nghiệm và cả 13 mẫu đều đạt yêu cầu. Đoàn giám sát đề nghị tiếp tục làm rõ mức độ bao quát của hoạt động lấy mẫu, tăng cường kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm sau công nhận, nhất là đối với sản phẩm sản xuất không thường xuyên hoặc có dấu hiệu chưa duy trì đầy đủ các điều kiện đã đăng ký.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh phát biểu kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Đỗ Mạnh

Đoàn giám sát đề nghị rà soát, công bố thông tin về những sản phẩm đã hết thời hạn công nhận để người tiêu dùng nhận biết; kiểm tra, xử lý theo quy định các trường hợp sử dụng sai nhãn mác, logo OCOP. Cùng với đó, việc đánh giá, công nhận sản phẩm trong thời gian tới cần chú trọng chất lượng, khả năng duy trì sản xuất và hiệu quả thị trường, tránh chạy theo số lượng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trao đổi, giải trình các nội dung Đoàn quan tâm; đồng thời, cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát sản phẩm, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại và tăng cường kiểm tra việc duy trì chất lượng sau công nhận.