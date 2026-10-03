Lai Châu: Phát triển du lịch phải đi cùng bảo tồn bản sắc văn hóa

“Lai Châu giàu tiềm năng nhưng ít thông tin”

Ngày 3/10, tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

Các nhà báo, phóng viên tham dự hội thảo. (Ảnh: Hữu Trường)

Hội thảo với sự tham dự của nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lai Châu cùng hơn 100 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lai Châu cho rằng địa phương có nhiều tiềm năng và sản phẩm du lịch, song thông tin về Lai Châu vẫn còn hạn chế.

Theo ông Kháng, thông qua chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí, tỉnh mong muốn quảng bá, thúc đẩy và đánh thức những tiềm năng du lịch còn chưa được khai thác tương xứng.

Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Hữu Trường)

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lai Châu cũng đặt vấn đề về bài toán phát triển du lịch theo hướng nhanh và bền vững. Nếu phát triển quá nhanh, thu hút lượng lớn du khách với những nhu cầu khác nhau mà thiếu định hướng, địa phương có thể đứng trước nguy cơ xáo trộn đời sống và mai một những giá trị văn hóa bản địa.

“Phát triển du lịch nhưng vẫn phải giữ gìn được văn hóa bản địa” là một trong những vấn đề được lãnh đạo ngành văn hóa Lai Châu nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, đại diện Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lai Châu mong muốn nhận được những ý kiến thẳng thắn từ các nhà báo, doanh nghiệp và những người làm du lịch để địa phương lắng nghe, tiếp thu, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển du lịch phù hợp.

Đánh thức tiềm năng từ truyền thông và hạ tầng

Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, dù Báo Pháp luật Việt Nam chưa có chương trình hợp tác truyền thông với tỉnh Lai Châu, nhưng Ban tổ chức đã lựa chọn địa phương này để tổ chức mùa thứ 3 của Giải leo núi “Bước chân trên mây”.

Theo nhà báo Trần Ngọc Hà, điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa của Lai Châu không hề kém các địa phương khác, song lượng khách du lịch đến với tỉnh vẫn còn khiêm tốn.

Nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Hữu Trường)

Một trong những vấn đề được đề cập là hạ tầng giao thông. Lai Châu hiện vẫn là địa phương có khoảng cách tương đối xa so với các trung tâm lớn, trong khi hệ thống giao thông chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển du lịch.

Nhà báo Trần Ngọc Hà cho rằng, kỳ vọng về những tuyến cao tốc trong tương lai sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn để Lai Châu kết nối với các tỉnh, thành phố và mở rộng thị trường khách du lịch.

Chia sẻ tại hội nghị, nhà báo Xuân Thủy, Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho biết, ông đã tham gia cả 3 mùa giải leo núi “Bước chân trên mây”.

Theo nhà báo Xuân Thủy, điều gây ấn tượng là sự thay đổi ngày càng rõ rệt tại những địa bàn tổ chức giải. Số lượng người tham gia khám phá, chinh phục các đỉnh núi ngày càng đông, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động lưu trú và dịch vụ tại địa phương.

Tuy nhiên, ông cho rằng phát triển du lịch cần xác định rõ những “vùng lõi” văn hóa, đặc biệt là những không gian gắn với đời sống, phong tục, tập quán và căn tính văn hóa của đồng bào các dân tộc.

“Đó là bản sắc, là nền tảng để phát triển”, nhà báo Xuân Thủy nhấn mạnh.

Theo ông, nếu sản phẩm du lịch của các địa phương đều được xây dựng theo cùng một mô hình thì nguy cơ trùng lặp, “một màu” và bão hòa là điều có thể xảy ra. Vì vậy, sau khi khai thác những sản phẩm cơ bản, cần đi sâu hơn vào các giá trị đặc trưng của từng địa phương.

Các nhà báo, phóng viên phát biểu thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để làm được điều này, yếu tố con người được đặt ở vị trí quan trọng. Nhà báo Xuân Thủy dẫn ví dụ về đội ngũ porter phục vụ du lịch leo núi, cho rằng cần được đào tạo, tập huấn, trang bị kiến thức và giấy phép hành nghề phù hợp nhằm hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao khả năng đồng hành và giới thiệu về địa hình, thổ nhưỡng, văn hóa, con người địa phương cho du khách.

Tại hội nghị, nhà báo Cường, VTV cho rằng, Lai Châu còn nhiều dư địa để phát triển kinh tế ban đêm tại các điểm du lịch.

Theo nhà báo Cường, địa phương sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc nhưng việc chuyển hóa những giá trị này thành các sản phẩm du lịch phục vụ du khách vẫn còn hạn chế.

Từ đó, ông cho rằng Lai Châu có thể nghiên cứu cách thức tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp vào buổi tối, qua đó kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Nội dung thảo luận tại hội nghị cũng tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tăng sức hấp dẫn đối với du khách. Trong đó, xây dựng các sản phẩm mang tính đặc trưng, tạo được dấu ấn riêng được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Lai Châu.

Các ý kiến tại hội nghị là cơ sở để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế.

Qua đó, Lai Châu có thêm cơ sở để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, tạo sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đang tạo nên nét riêng của vùng đất này.