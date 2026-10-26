Lai Châu phát huy giá trị di sản, tạo sức bật cho du lịch cộng đồng

Trang phục truyền thống của đồng bào Lự ở Lai Châu. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Giữa trùng điệp núi non Tây Bắc, Lai Châu cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Từ những đỉnh núi quanh năm mây phủ, những thung lũng xanh ngút ngàn đến các bản làng bình yên nép mình bên sườn núi, nơi đây mở ra một không gian trải nghiệm đặc sắc, nơi cảnh sắc giao hòa cùng phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Tiếng khèn gọi bạn, điệu xòe rộn ràng hay những nếp nhà truyền thống không chỉ làm nên sức sống của vùng đất mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để Lai Châu phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.

Đánh thức sức hút từ thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa Tây Bắc

Thiên nhiên ưu đãi cho Lai Châu địa hình đa dạng với những dãy núi cao, thung lũng sâu, rừng nguyên sinh và hệ thống sông suối phong phú. Đây là nền tảng để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá, đồng thời tạo nên sức hấp dẫn riêng cho những hành trình tìm về vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc.

Nổi bật trong bức tranh thiên nhiên ấy là những đỉnh núi như Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử, nơi các cung đường trekking đưa du khách xuyên qua những cánh rừng xanh thẳm, khám phá hệ thực vật đặc trưng và chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh giữa tầng không. Mỗi hành trình chinh phục không chỉ đòi hỏi sức bền, sự kiên trì mà còn mang đến cơ hội cảm nhận trọn vẹn vẻ kỳ vĩ, khoáng đạt của thiên nhiên vùng cao.

Vẻ đẹp Lai Châu cũng biến chuyển theo từng mùa trong năm. Mùa xuân rực rỡ sắc hoa, mùa hạ phủ xanh ruộng nương, núi rừng, còn khi thu về, những thửa ruộng bậc thang lại khoác lên mình màu vàng óng ả. Sự thay đổi của cảnh sắc tạo nên những trải nghiệm đa dạng, khiến mỗi chuyến đi đến Lai Châu đều mang một dấu ấn riêng.

Tuy nhiên, nếu thiên nhiên tạo nên sức hấp dẫn ban đầu thì văn hóa chính là yếu tố làm nên chiều sâu và sức sống lâu bền của vùng đất này. Trên địa bàn Lai Châu, 20 dân tộc anh em cùng chung sống, tạo nên một không gian văn hóa phong phú với những sắc thái riêng được thể hiện qua kiến trúc nhà ở, trang phục, tiếng nói, phong tục, lễ hội và nghề thủ công truyền thống.

Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) là lễ hội đặc sắc của người Lào ở Lai Châu. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Từ những bản người Mông nằm trên sườn núi cao, bản người Thái nép mình bên dòng suối đến các bản làng của đồng bào Hà Nhì, Dao, Lự, Si La, Mảng, Cống…, mỗi cộng đồng đều lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng. Đó có thể là nếp nhà truyền thống, những bộ trang phục được thêu dệt công phu, các nghi lễ gắn với đời sống cộng đồng hay những làn điệu dân ca, điệu múa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sự đa dạng và giao thoa giữa các cộng đồng đã tạo nên bản sắc văn hóa riêng của Lai Châu trong không gian văn hóa Tây Bắc. Điều đáng quý là di sản nơi đây không chỉ hiện diện trong những lễ hội được tổ chức theo dịp hay các hiện vật được lưu giữ, mà còn sống động trong đời sống thường ngày. Từ cách dựng nhà, chế biến món ăn, làm nghề thủ công đến sinh hoạt cộng đồng, những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ và tiếp nối, góp phần tạo nên sức hấp dẫn khác biệt cho mỗi bản làng.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển du lịch cộng đồng

Chính sự gắn bó giữa cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa đã mở ra hướng phát triển du lịch giàu tiềm năng cho Lai Châu. Những năm gần đây, nhiều địa phương từng bước khai thác lợi thế sẵn có để phát triển du lịch cộng đồng, đưa du khách đến gần hơn với đời sống bản địa, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân.

Các điểm đến như Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Lao Chải, San Thàng, Bản Thẳm, Bản Hon, Pú Đao, Vàng Pheo đang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của địa phương.

Trong số đó, Sin Suối Hồ là một điểm sáng về phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa. Tại đây, đồng bào Mông từng bước chuyển đổi sinh kế, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và phát triển các dịch vụ phục vụ du khách. Từ một bản làng vùng cao, Sin Suối Hồ dần trở thành điểm đến được nhiều người biết đến, ghi dấu ấn với cảnh quan thiên nhiên, không gian bản làng thanh bình và những giá trị văn hóa được gìn giữ trong đời sống cộng đồng.

Năm 2023, Sin Suối Hồ được vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch ASEAN ở hạng mục Du lịch cộng đồng ASEAN. Danh hiệu này góp phần ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng địa phương trong việc phát huy giá trị bản địa, cải thiện môi trường sống và xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế tự nhiên, văn hóa.

Đến với Sin Suối Hồ, du khách có thể dạo bước giữa những vườn địa lan, tận hưởng không khí trong lành và khám phá nhịp sống bình dị của người dân vùng cao. Những trải nghiệm về ẩm thực, trang phục, phong tục và sinh hoạt truyền thống giúp hành trình không dừng lại ở việc ngắm cảnh mà còn trở thành cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của đồng bào Mông.

Điều tạo nên sức sống cho mô hình này là vai trò chủ động của người dân. Khi cộng đồng trực tiếp tham gia tổ chức dịch vụ, giới thiệu văn hóa và gìn giữ cảnh quan, các giá trị truyền thống có thêm điều kiện được bảo tồn, đồng thời trở thành nguồn lực tạo sinh kế, cải thiện đời sống. Câu chuyện Sin Suối Hồ cho thấy phát triển du lịch cộng đồng không chỉ là khai thác lợi thế sẵn có mà còn là quá trình xây dựng sự gắn kết giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế địa phương.

Tiếp nối dấu ấn đó, năm 2026, du lịch cộng đồng Lai Châu tiếp tục được chú ý khi bản Lao Chải, xã Khun Há, được vinh danh tại Giải thưởng VITA Awards 2026 ở hạng mục “Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc”. Sự ghi nhận này góp phần khẳng định giá trị của những sản phẩm du lịch được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, nơi trải nghiệm của du khách gắn liền với câu chuyện, phong tục và đời sống của cộng đồng.

Từ Sin Suối Hồ đến Lao Chải, những dấu ấn trong hoạt động du lịch cho thấy hướng đi lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng đang mở ra nhiều cơ hội cho Lai Châu. Người dân không chỉ là những người lưu giữ di sản mà còn trực tiếp tham gia giới thiệu, phát huy các giá trị truyền thống và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Qua đó, văn hóa không bị tách rời khỏi đời sống hiện đại mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong chính không gian đã sản sinh và gìn giữ những giá trị ấy.

Chợ phiên Sin Suối Hồ, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông ở xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Để di sản sống cùng nhịp phát triển bền vững

Để hướng đi này phát huy hiệu quả lâu dài, việc phát triển du lịch cần song hành với bảo vệ cảnh quan, giữ gìn bản sắc và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng. Những giá trị văn hóa độc đáo chỉ có thể trở thành lợi thế bền vững khi được bảo tồn một cách phù hợp, tránh khai thác thiếu kiểm soát hoặc làm mai một nét riêng của từng bản làng. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và tăng cường sự tham gia của người dân sẽ góp phần tạo sức cạnh tranh cho các điểm đến.

Lai Châu có lợi thế để phát triển những sản phẩm du lịch kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu đời sống bản địa. Du khách có thể chinh phục những đỉnh núi cao, ngắm biển mây giữa đại ngàn, rồi tiếp tục hành trình đến các bản làng để thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu nghề thủ công, hòa mình vào lễ hội và cảm nhận nhịp sống của đồng bào các dân tộc. Sự kết hợp ấy tạo nên những trải nghiệm nhiều chiều, giúp mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp mà còn là dịp kết nối với những giá trị văn hóa giàu bản sắc.

Giữa đại ngàn Tây Bắc, Lai Châu vẫn giữ cho mình vẻ đẹp vừa hùng vĩ, khoáng đạt, vừa mộc mạc, gần gũi. Những dãy núi phủ mây, những thửa ruộng bậc thang theo mùa và những bản làng đậm sắc màu văn hóa cùng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất nơi cực Tây Bắc Tổ quốc.

Ở nơi mây ngàn chạm vào những đỉnh núi, di sản không nằm lại trong quá khứ mà tiếp tục hiện hữu trong từng nếp nhà, phong tục và nhịp sống cộng đồng. Khi thiên nhiên trở thành điểm tựa, văn hóa là nền tảng và người dân giữ vai trò chủ thể, Lai Châu có thêm cơ hội phát huy những giá trị riêng để phát triển du lịch bền vững. Mỗi hành trình đến với vùng đất này vì thế không chỉ mở ra cảnh sắc kỳ vĩ mà còn đưa du khách đến gần hơn với hồn cốt văn hóa Tây Bắc, nơi những câu chuyện về con người và di sản vẫn được tiếp nối qua từng thế hệ./.