Lai Châu phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Đại biểu dự Lễ phát động chào cờ tại Lai Châu.

Tham dự Lễ phát động tại Lai Châu có các đồng chí: Tống Thanh Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng hơn 5.000 người, gồm: đại diện lãnh đạo tỉnh, cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục và đào tạo, doanh nghiệp, câu lạc bộ thể thao và nhân dân.

Đại biểu dự lễ phát động.

Sau nghi thức chào cờ và phát biểu của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo, đại biểu cùng các lực lượng tham gia chạy đồng hành cự ly 1km. Từ 7 giờ 30 phút, các hoạt động hưởng ứng tại quảng trường tỉnh tiếp tục diễn ra với màn biểu diễn võ thuật, Zumba dance và một số môn thể thao, tạo không khí sôi nổi, thu hút người dân tham gia.

Sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo công nhân viên chức các sở, ngành và nhân dân các xã, phường chạy bộ hưởng ứng.

Quang cảnh lễ phát động.

Lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về vai trò của thể dục, thể thao đối với sức khỏe cộng đồng. Qua đó, vận động mỗi người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực và chất lượng cuộc sống. Đồng thời duy trì các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động truyền thống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Tại lễ phát động các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh hướng dẫn nhân dân tập luyện môn đẩy gẩy.

Các màn biểu diễn võ thuật tại lễ phát động thu hút sự cổ vũ của đông đảo nhân dân.

Nhân dân các dân tộc thuộc các xã, phường tham gia tâp luyện kéo co sau lễ phát động.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh biểu diễn võ thuật.

Tại lễ phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có màn biểu diễn võ thuật với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sỹ.