Lai Châu phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao
6 giờ sáng ngày 10/10, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026. Lễ phát động được kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hà Nội.
Đại biểu dự Lễ phát động chào cờ tại Lai Châu.
Tham dự Lễ phát động tại Lai Châu có các đồng chí: Tống Thanh Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng hơn 5.000 người, gồm: đại diện lãnh đạo tỉnh, cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục và đào tạo, doanh nghiệp, câu lạc bộ thể thao và nhân dân.
Sau nghi thức chào cờ và phát biểu của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo, đại biểu cùng các lực lượng tham gia chạy đồng hành cự ly 1km. Từ 7 giờ 30 phút, các hoạt động hưởng ứng tại quảng trường tỉnh tiếp tục diễn ra với màn biểu diễn võ thuật, Zumba dance và một số môn thể thao, tạo không khí sôi nổi, thu hút người dân tham gia.
Lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về vai trò của thể dục, thể thao đối với sức khỏe cộng đồng. Qua đó, vận động mỗi người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực và chất lượng cuộc sống. Đồng thời duy trì các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động truyền thống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/van-hoa/lai-chau-phat-dong-phong-trao-toan-dan-tap-luyen-the-thao-568966