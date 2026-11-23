Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sáng 23/11, tại Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa – xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ.

Về phía tỉnh Lai Châu có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu dự cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần 100%

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tổng số 274 nhiệm vụ được Trung ương giao theo dõi, thực hiện, đến ngày 8/11/2026, tỉnh đã hoàn thành 169 nhiệm vụ, đạt 61,68%; 99 nhiệm vụ thường xuyên đang được các sở, ngành, địa phương duy trì thực hiện.

Đáng chú ý, tỉnh đã thử nghiệm có kiểm soát 4 mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ gồm: Trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ; trung tâm tri thức hình ảnh và điều hành thông minh; trợ lý ảo công vụ; giải pháp tri thức hóa tài liệu lưu trữ, bảo tồn lịch sử. Các mô hình bước đầu được triển khai rộng rãi.

Trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đa ngôn ngữ đã được triển khai tại 38/38 xã, phường, xử lý hơn 20.000 hồ sơ tính đến ngày 20/11/2026. Hệ thống giám sát thông minh được kết nối tại 38/38 xã, phường với hơn 500 camera thử nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trợ lý ảo công vụ đã được triển khai tại các cơ quan, sở, ngành; tỉnh dự kiến cấp tài khoản cho 500 lãnh đạo từ cấp phó sở, ngành và UBND xã, phường trở lên. Đối với số hóa tài liệu lưu trữ, tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 1, chuyển sang giai đoạn 2 là tri thức hóa, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Hạ tầng số của tỉnh từng bước được hoàn thiện. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai thông suốt, bảo mật, phủ sóng 100% đến 20/20 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 38/38 Đảng ủy, UBND xã, phường. Toàn tỉnh đã được cấp 23.354 chứng thư số, thiết bị ký số phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong xây dựng chính quyền số, 100% hồ sơ, văn bản công việc mới phát sinh tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền hai cấp (trừ tài liệu mật) được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng, có ký số pháp lý. Trong năm 2026, tỉnh đã ứng dụng công nghệ để thu thập, chuyển hóa 100% tài liệu giấy thành dữ liệu điện tử, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ truyền thống.

Hiện Lai Châu cung cấp 1.990 thủ tục hành chính trên môi trường số, tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt trên 91%. Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cấp tỉnh đạt 90,37%, tỉ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,41%; ở cấp xã, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,24%, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp đạt trên 98%.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, UBND tỉnh Lai Châu đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 36/38 xã, phường triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2026, có 13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 23 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt 33,8 triệu đồng/người, tăng 4,9 triệu đồng so với năm 2025; tỉ lệ hộ nghèo giảm 3,88%; 100% số xã đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung.

Năm 2026, tổng vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình là trên 423 tỷ đồng. Đến ngày 11/11, tỉnh đã giải ngân khoảng 52% kế hoạch, bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp. Đối với nguồn vốn kéo dài từ giai đoạn trước, tổng số vốn chuyển sang là hơn 610 tỷ đồng, tỉ lệ giải ngân cũng đạt xấp xỉ 52%.

Tỉnh Lai Châu cam kết đến hết năm 2026 giải ngân 100% cả nguồn vốn kéo dài và nguồn vốn được giao trong năm.

Thời gian tới, Lai Châu xác định tiếp tục hoàn thiện các chương trình giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch hằng năm; rà soát, phân bổ vốn đầu tư công, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền thông qua nguồn vốn đầu tư công được Chính phủ giao bổ sung; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là đối với nguồn vốn kéo dài từ giai đoạn 2021-2025 sang năm 2026 và nguồn vốn năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đề xuất giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển bền vững tại Lai Châu

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số tại Lai Châu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan đề nghị tỉnh khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 ngay trong tháng 12/2026; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, khắc phục tình trạng chậm giải ngân khi phân cấp nguồn lực về cơ sở; hoàn thành rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới.

Bộ cũng đề nghị tỉnh Lai Châu tập trung giảm hộ nghèo từ 17,24% xuống 13,36%; lựa chọn, xây dựng lộ trình cho 16 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Trong phát triển kinh tế nông thôn, tỉnh cần phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm OCOP, khai thác lợi thế chè cổ thụ, chè hữu cơ để xây dựng tối thiểu hai sản phẩm chè đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia; gắn phát triển sản phẩm đặc trưng với du lịch cộng đồng và bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung ghi nhận sự chủ động của tỉnh trong kiện toàn bộ máy điều phối, phát triển hạ tầng số đến 100% thôn, bản và rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách. Bộ đề nghị tỉnh chuyển mạnh sang tạo sinh kế, thu nhập bền vững thông qua phát triển kinh tế rừng, dược liệu, cây ăn quả ôn đới, chăn nuôi đại gia súc, việc làm phi nông nghiệp và tín dụng cho phụ nữ.

Đánh giá cao kết quả chuyển đổi số của Lai Châu, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong tình huống thiên tai, sạt lở; tăng cường sử dụng hiệu quả ngân sách cho khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghệ, không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn xã hội hóa.

Bộ cũng chỉ rõ những hạn chế trong khai thác dữ liệu, dù tỉ lệ số hóa hồ sơ cao nhưng tỉ lệ tái sử dụng dữ liệu mới đạt 45%. Do đó, tỉnh cần đẩy mạnh các ứng dụng khai thác dữ liệu, khắc phục tình trạng người dân phải cung cấp lại giấy tờ đã được số hóa; gắn chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu xác định triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và Nghị quyết 57-NQ/TW là nhiệm vụ ưu tiên, nhiệm vụ chính trị trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Lai Châu là một trong những điểm sáng của vùng Trung du và miền núi phía bắc

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá Lai Châu là một trong những điểm sáng của vùng Trung du và miền núi phía bắc. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 9,62%; giải ngân đầu tư công cao hơn bình quân cả nước. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Lai Châu cũng chủ động kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, tiêu chí thực hiện; tỉ lệ giải ngân nguồn vốn năm 2026 và vốn kéo dài đạt trên 50%, cao hơn bình quân cả nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ những khó khăn, thách thức tỉnh cần tập trung khắc phục, nhất là tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao hơn nhiều lần bình quân cả nước; các tiêu chí nông thôn mới còn thấp; việc xác định nội dung chi, lập dự án, lồng ghép nguồn lực, thanh quyết toán ở một số đơn vị, nhất là cấp xã, còn lúng túng. Hạ tầng vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa có nhiều kết quả nổi bật.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát tiến độ, làm rõ nguyên nhân giải ngân còn thấp, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu xác định triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và Nghị quyết 57-NQ/TW là nhiệm vụ ưu tiên, nhiệm vụ chính trị trọng tâm; hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và hiệu quả kinh tế.

Tỉnh cần rà soát cơ chế, chính sách, đổi mới cách làm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phát huy trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn đã được giao. Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch hằng năm; xác định rõ danh mục ưu tiên, nhu cầu nguồn lực và lộ trình thực hiện. Nguồn lực cần tập trung cho hạ tầng thiết yếu gắn với sinh kế, giảm nghèo bền vững, y tế, giáo dục, văn hóa tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tránh phân bổ dàn trải, thiếu trọng tâm.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát tiến độ, làm rõ nguyên nhân giải ngân còn thấp, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, nhất là ở cấp xã, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm động lực phát triển phù hợp với đặc thù miền núi

Đánh giá cao những mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo Lai Châu đang triển khai, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi ký kết chương trình hợp tác hôm nay, tiếp tục hỗ trợ tỉnh về đào tạo, tập huấn, nhân lực và nguồn lực; lựa chọn Lai Châu làm địa bàn thí điểm các mô hình đã triển khai, hướng tới tạo ra kết quả thực chất, tránh hình thức.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải phù hợp với điều kiện miền núi, tập trung ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển dược liệu, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, kinh tế rừng, du lịch sinh thái, thương mại biên giới, phòng chống thiên tai, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử.

Tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; phát huy vai trò các tổ công nghệ cộng đồng và nhân rộng những mô hình thí điểm có hiệu quả.

Phó Thủ tướng và các đại biểu khai trương Hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ nhân dân và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh rà soát, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã, căn cứ vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn để bố trí, tăng cường nhân lực đáp ứng nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền ngày càng nhiều.

Đối với dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 21/11/2026, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khẩn trương bắt tay triển khai các công việc, xác định đây là động lực quan trọng cho phát triển; tập trung thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công sớm nhất.

Phó Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN với UBND tỉnh Lai Châu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tăng cường tập huấn, xây dựng phần mềm dùng chung phục vụ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia; các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ Lai Châu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Gia Huy