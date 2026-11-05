Lai Châu: Nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đến người dân và học sinh

Mỏ đá gần trường học, khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Vừa qua, Báo Bảo vệ pháp luật nhận được phản ánh của người dân tại bản Giang, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu về những ảnh hưởng từ hoạt động khai thác đá trên địa bàn. Theo phản ánh, quá trình nổ mìn khai thác đá gây rung chấn, phát tán bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh.

Mỏ đá khai thác nằm gần khu vực Trường Tiểu học Đông Phong và hàng chục hộ dân đang sinh sống.

Người dân lo lắng việc nổ mìn khai thác đá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bà con và việc học tập của học sinh.

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày đầu tháng 11/2026 cho thấy, mỏ đá Hà Giang là khu vực khai thác, chế biến đá lộ thiên có quy mô gần 2ha, nằm giữa vùng đồi núi, xung quanh là đất canh tác nông nghiệp.

Trường Tiểu học Đông Phong - Phân hiệu Bản Giang nằm gần khu vực mỏ đá khai thác khoảng 100m theo đường chim bay.

Đáng chú ý, khu vực khai thác nằm gần Trường Tiểu học Đông Phong - phân hiệu Bản Giang và hàng chục hộ dân đang sinh sống. Khoảng cách từ mỏ đá đến trường học và khu dân cư chỉ khoảng 100m theo đường chim bay.

Với đặc điểm địa hình núi cao, phía dưới là nơi sinh sống, học tập của người dân và học sinh, hoạt động khai thác đá tại đây khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ đá lăn, đá rơi từ trên cao xuống, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản.

Tại khu vực mỏ, nhiều hạng mục phục vụ khai thác, chế biến đá đã được xây dựng, lắp đặt như nhà điều hành, hệ thống máy nghiền, băng tải liên động và sàng phân loại. Hàng nghìn mét khối đá thành phẩm được tập kết tại điểm mỏ. Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều máy móc, thiết bị, máy xúc,…phục vụ hoạt động khai thác, vận chuyển.

Mỏ đá khai thác có dấu hiệu thi công không đúng theo phương án thiết kế mỏ lộ thiên.

Đáng chú ý, tại một số vị trí khai thác, hiện trạng địa hình có dấu hiệu chưa bảo đảm yêu cầu về trình tự khai thác mỏ lộ thiên. Thay vì khai thác theo trình tự, cắt tầng, bạt ngọn tuần tự, một số khu vực hình thành vách đá dựng đứng, nham nhở, có xu hướng khoét hàm ếch.

Hiện trạng này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Đây là vấn đề cần được cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá cụ thể nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, nhất là khi khu vực mỏ nằm gần trường học và khu dân cư.

Người dân lo lắng, mong được bảo đảm an toàn

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, người dân sinh sống tại bản Giang, thời điểm mỏ đá mới bắt đầu hoạt động, việc nổ mìn khiến nhà cửa rung lắc mạnh. Lo ngại ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ đá lở, đá rơi, người dân đã phản ánh sự việc đến chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

Khu vực khai thác và chế biến đá lộ thiên nằm xen kẽ giữa vùng đồi núi bao quanh là đất canh tác nông nghiệp.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, chủ đầu tư mỏ đá đã xuống kiểm tra các hộ dân sinh sống gần khu vực khai thác.

“Lúc mới vào khai thác từ tháng 8/2025, việc mỏ đá nổ mìn làm rung rất mạnh nhưng đến hiện tại thì cũng rung nhẹ hơn. Tôi mong muốn thời gian tới họ có phương án thi công bảo đảm an toàn để chúng tôi bớt lo lắng”, bà Hiền phản ánh.

Dù mức độ rung chấn được người dân nhận xét đã giảm so với thời điểm ban đầu, những lo ngại về an toàn vẫn chưa được giải tỏa. Bởi khu vực khai thác nằm trên núi cao, trong khi phía dưới là nơi sinh sống, học tập của nhiều người dân và học sinh.

Thực tế, nguy cơ đá lăn, đá rơi từ núi cao xuống không phải là vấn đề xa lạ tại Lai Châu. Trước đó, vào tháng 8/2024, tại Km89+600 Quốc lộ 12, đoạn qua xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (cũ), tỉnh Lai Châu, từng xảy ra vụ việc một tảng đá lớn bất ngờ lăn từ đỉnh núi xuống đường, đè nát cabin một chiếc máy xúc đang di chuyển. Vụ việc khiến tài xế điều khiển máy xúc tử vong tại chỗ.

Từ thực tế trên, những lo ngại của người dân bản Giang về nguy cơ mất an toàn tại khu vực mỏ đá là vấn đề cần được quan tâm, kiểm tra và đánh giá nghiêm túc.

Để làm rõ các nội dung phản ánh, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã chuyển những ý kiến, kiến nghị của người dân đến lãnh đạo UBND phường Tân Phong và đang chờ phản hồi từ UBND phường.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết quả.