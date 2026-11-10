Lai Châu nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng, mở rộng kết nối giao thương Việt - Trung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc nâng cấp cặp cửa khẩu tạo không gian và động lực phát triển mới cho khu vực biên giới; mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng ở Lai Châu, mở rộng kết nối giao thương Việt - Trung.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để mở rộng kết nối giao thông, vận tải, thúc đẩy giao thương giữa khu vực Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các địa phương phía Tây Nam Trung Quốc.

Tỉnh Lai Châu cam kết tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời nghiên cứu các công trình kết nối, trong đó có cầu đa công năng qua biên giới.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, kiểm soát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Trung, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, đơn vị đã được trang bị nhiều thiết bị mới, hệ thống cổng kiểm soát tự động; đồng thời đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, gắn với cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Cùng với người dân, cộng đồng doanh nghiệp mong đợi hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác, kinh doanh. Việc nâng cấp cặp cửa khẩu góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu hữu nghị giữa hai địa phương, tạo điều kiện phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.