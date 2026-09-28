Lai Châu nâng cao nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ cơ sở

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu Lưu Hồng Phương ghi nhận những kết quả phong trào đạt được trong những năm qua. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; hủ tục từng bước được đẩy lùi; tinh thần đoàn kết, tương trợ được phát huy. Diện mạo nhiều khu dân cư đổi thay, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai ở một số nơi còn hời hợt, mang tính hình thức và chạy theo thành tích. Từ thực tế này, lớp tập huấn giúp cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện phong trào tại các xã, phường củng cố nghiệp vụ, trao đổi khó khăn và tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.

Nội dung tập huấn về quản lý nhà nước đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ hỗ trợ học viên triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, cũng như việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương. Đây cũng là dịp để cán bộ cơ sở chia sẻ cách làm, học hỏi kinh nghiệm từ những địa bàn khác.

Giảng viên Nguyễn Thị Mai Hoa trình bày chuyên đề tại lớp tập huấn

Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu đưa phong trào đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa cơ sở, chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng. Cùng với đó phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của người dân và huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Mục tiêu hướng tới là những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, vừa gìn giữ bản sắc vừa đáp ứng yêu cầu phát triển. Để đạt được điều đó, các cách làm ở cơ sở cần có sự tham gia của người dân và phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Ngay sau lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu trình bày chuyên đề đầu tiên về khái quát phong trào và các văn bản quản lý nhà nước liên quan.

Lớp tập huấn diễn ra đến ngày 29.9.