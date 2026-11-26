Lớp tập huấn có sự tham gia của cán bộ, công chức cấp xã phụ trách công tác bình đẳng giới trên địa bàn Lai Châu

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu phụ trách công tác bình đẳng giới và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, công tác tập huấn có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận phương pháp và kỹ năng thực tiễn trong triển khai công tác bình đẳng giới tại địa phương.

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả, ông Nguyễn Văn Hiến đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung được truyền đạt; chú trọng kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới, phương pháp lồng ghép giới trong xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các chương trình, dự án, cũng như công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Sau tập huấn, mỗi học viên cần chủ động vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công việc, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và lồng ghép giới trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo chương trình, các học viên được tập huấn ba chuyên đề trọng tâm: kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn lồng ghép giới trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông qua các chuyên đề, học viên được củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với những vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới.

Đặc biệt, việc trang bị phương pháp lồng ghép giới giúp cán bộ cơ sở chủ động hơn trong tham mưu, tổ chức thực hiện và đánh giá các chương trình, dự án, bảo đảm các mục tiêu bình đẳng giới được quan tâm ngay từ khâu xây dựng chính sách đến quá trình triển khai.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm phụ nữ và nam giới, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có cơ hội tham gia, tiếp cận và thụ hưởng bình đẳng các thành quả phát triển kinh tế - xã hội.