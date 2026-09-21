Lai Châu nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP

Toàn cảnh cuộc làm việc của Đoàn giám sát với xã Bình Lư. Ảnh: Mai Sùng

Theo báo cáo, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã có 13 sản phẩm OCOP; sau sắp xếp, xã tiếp nhận, quản lý 15 sản phẩm, trong đó đến thời điểm báo cáo còn 10 sản phẩm đang được công nhận, 5 sản phẩm đã hết thời hạn. Xã đã quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn chủ thể duy trì, phát triển sản phẩm; triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm và từng bước ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Sùng

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đã đề nghị xã làm rõ tình trạng sản phẩm hết hạn, việc rà soát, hướng dẫn chủ thể thực hiện công nhận lại; công tác kiểm tra, hậu kiểm sau công nhận; tình hình tiếp nhận, bàn giao và quản lý hồ sơ OCOP sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đề nghị bổ sung số liệu cụ thể về kết quả thực hiện chỉ tiêu, công tác tuyên truyền, kinh phí hỗ trợ, xúc tiến thương mại, số điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm và việc hỗ trợ các chủ thể đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng lưu ý việc quản lý vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với hồ sơ sản phẩm. Đối với một số sản phẩm, cần rà soát, hướng dẫn việc sử dụng bao bì, nhãn mác, logo OCOP bảo đảm theo quy định. Quan tâm lựa chọn sản phẩm có lợi thế, tiềm năng để phát triển, ổn định vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, duy trì và nâng hạng sản phẩm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lư Trần Như Hợp giải trình, làm rõ các ý kiến của Đoàn giám sát Ảnh: Mai Sùng

Phát biểu giải trình, đại diện UBND xã Bình Lư cho biết xã đã ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP năm 2026 và giai đoạn sau sắp xếp. Đại diện xã cũng trao đổi về công tác kiểm tra, xúc tiến thương mại và việc hỗ trợ các chủ thể trong tiêu thụ sản phẩm. Lãnh đạo xã kiến nghị một số nội dung liên quan đến thời hạn công nhận sản phẩm OCOP, vùng nguyên liệu và hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại HTX Nông nghiệp và dịch vụ Bình Lư Ảnh: Mai Sùng

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Quốc Khánh ghi nhận UBND xã Bình Lư đã chuẩn bị báo cáo cơ bản bám sát đề cương, phản ánh được kết quả triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn; chia sẻ với những khó khăn của xã trong quá trình tiếp nhận, quản lý sản phẩm và hồ sơ sau sắp xếp đơn vị hành chính, cũng như trong việc duy trì vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Hoàng Quốc Khánh đề nghị UBND xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các chủ thể liên quan khắc phục những tồn tại được chỉ ra; bổ sung các nội dung, số liệu theo yêu cầu và gửi Đoàn trước ngày 23/9/2026 để tổng hợp, đánh giá chung.