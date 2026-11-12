Lai Châu: Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng kiểm tra Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu), năm 2026, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chú trọng công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới. Đơn vị đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng chung tay đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”; hỗ trợ nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ còn triển khai mô hình đồng hành cùng nhân dân trồng rau sạch trên diện tích 7.000m² tại bản Mỏ (xã Sin Suối Hồ); phối hợp tặng nhiều phần quà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã Sin Suối Hồ.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác tặng quà Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Đơn vị cần tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng, tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác trao 60 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Sin Suối Hồ.