Lai Châu lan tỏa sắc màu văn hóa dân tộc Lự ở Khun Há

Ngày hội Sắc màu Văn hóa dân tộc Lự năm 2025. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Trong hai ngày 17-18/10, tại bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội Sắc màu văn hóa dân tộc Lự năm 2026 với nhiều hoạt động trình diễn văn hóa, nghề truyền thống, ẩm thực, thể thao và trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Lự, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch địa phương đến người dân và du khách.

Theo chương trình, lễ khai mạc Ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 15 phút ngày 17/10 tại sân khấu bản Thẳm. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện được xây dựng theo hướng tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Lự, tạo không gian để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Điểm nhấn của Ngày hội là hoạt động tái hiện Lễ cúng hồn trâu, còn gọi là Sú Khon Khoải. Đây là nghi lễ gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp, thể hiện sự trân trọng của con người đối với con trâu-vật nuôi có vai trò quan trọng trong lao động của đồng bào. Thông qua việc tái hiện nghi lễ, những giá trị văn hóa được lưu giữ trong cộng đồng có thêm cơ hội được giới thiệu, trao truyền cho thế hệ trẻ và lan tỏa tới du khách.

Bên cạnh đó, các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, nhuộm răng đen, đan lát cũng được trình diễn, giới thiệu trong khuôn khổ Ngày hội. Các phần thi kéo sợi, giã gạo, đan lát và thi ẩm thực góp phần tái hiện những công việc quen thuộc trong đời sống thường ngày của người Lự. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, người dân địa phương giới thiệu kỹ năng nghề truyền thống, những kinh nghiệm được tích lũy và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Không gian văn hóa tại bản Thẳm còn trở nên sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian và hoạt động thể thao như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, tù lu, bắn nỏ. Các trò chơi bịt mắt bắt vịt, chinh phục cầu tre và thi bắt cá suối hứa hẹn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách, tạo không khí vui tươi và tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, du khách có thể tham quan bản Thẳm, khám phá không gian văn hóa các dân tộc, tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm cũng là dịp quảng bá các mặt hàng thủ công, nông sản đặc trưng, góp phần kết nối hoạt động bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế tại địa phương.

Bản Thẳm là nơi đồng bào dân tộc Lự sinh sống lâu đời, còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống. Việc tổ chức Ngày hội tại không gian bản làng tạo điều kiện để du khách tiếp cận văn hóa không chỉ qua các tiết mục trình diễn mà còn thông qua cảnh quan, ẩm thực và những hoạt động gắn với đời sống cộng đồng. Đây cũng là lợi thế để Khun Há phát triển du lịch theo hướng trải nghiệm, khai thác giá trị văn hóa bản địa gắn với sinh kế của người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch trải nghiệm ngày càng được quan tâm, việc tổ chức các hoạt động văn hóa ngay tại cộng đồng góp phần tạo thêm sản phẩm đặc trưng cho điểm đến. Khi người dân trực tiếp tham gia giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực và phong tục tập quán, các giá trị văn hóa có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống, đồng thời tạo nguồn lực phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Ngày hội Sắc màu văn hóa dân tộc Lự năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Qua đó, xã Khun Há tiếp tục quảng bá hình ảnh bản làng, phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu./.