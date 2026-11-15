Lai Châu lan tỏa bản sắc, kết nối những bước chân Marathon

Đêm hội góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và hình ảnh Lai Châu đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 không chỉ mở màn cho ngày hội thể thao mà còn mang đến không gian văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá bản sắc các dân tộc và hình ảnh Lai Châu đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Với chủ đề “Lời gọi đại ngàn – Bước chân khát vọng”, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu qua 3 chương: “Nguồn cội”; “Kết nối yêu thương – Hội tụ sắc màu”; “Sức trẻ Lai Châu – Khát vọng vươn xa”.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại tạo nên không gian biểu diễn giàu màu sắc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tinh thần đoàn kết và sức sống trẻ trung của vùng đất Lai Châu.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026

Điểm nhấn đặc biệt của đêm hội là nghi lễ Nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ bản Nậm Sáng. Được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, nghi lễ tín ngưỡng độc đáo này không chỉ tạo sức hấp dẫn cho chương trình mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.

Những tiết mục nghệ thuật kết hợp truyền thống và hiện đại mang đến không gian biểu diễn giàu bản sắc

Ngay sau chương trình nghệ thuật, Lễ khai mạc Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 chính thức diễn ra, chào đón hơn 2.500 vận động viên trong và ngoài tỉnh, cùng các đoàn vận động viên đến từ một số địa phương khu vực biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Nghi lễ Nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ bản Nậm Sáng tạo điểm nhấn độc đáo trong đêm hội

Theo kế hoạch, sáng mai (15.11), các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 cự ly gồm 3km, 5km, 10km, 21km và 42km. Với sự tham gia của đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế, giải đấu không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao mà còn mở ra cơ hội quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của Lai Châu, đưa hình ảnh vùng đất đại ngàn đến gần hơn với du khách.