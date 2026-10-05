Lai Châu làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về thử nghiệm có kiểm soát chương trình 'Tri thức hóa văn bản lưu tại Lai Châu'

Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội).

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam, đơn vị triển khai thử nghiệm có kiểm soát chương trình “Tri thức hóa văn bản lưu tại Lai Châu” báo cáo kết quả bước đầu chương trình. Theo đó, mô hình thử nghiệm hướng tới ứng dụng các giải pháp công nghệ mới để khai thác hiệu quả hơn giá trị của tài liệu lưu trữ. Nếu số hóa là bước chuyển tài liệu từ dạng vật lý sang dữ liệu số, thì “tri thức hóa” hướng đến việc tổ chức, kết nối, phân tích và khai thác dữ liệu, giúp thông tin trong tài liệu lưu trữ trở nên dễ tìm kiếm, tra cứu và sử dụng hơn.

Quá trình thử nghiệm, đơn vị triển khai đã làm rõ phương pháp thực hiện, khả năng ứng dụng công nghệ đối với tài liệu lưu trữ, đồng thời bước đầu đánh giá những kết quả đạt được cũng như các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Đây được xem là hướng tiếp cận mới nhằm phát huy giá trị của kho tài liệu lưu trữ, không chỉ phục vụ công tác bảo quản mà còn từng bước đưa dữ liệu trở thành nguồn thông tin hữu ích cho công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khai thác phù hợp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, các đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận về những yêu cầu đặt ra trong quá trình ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực lưu trữ. Trong đó vấn đề về tính chính xác của dữ liệu, quy trình nghiệp vụ lưu trữ, giá trị pháp lý của tài liệu, sở hữu trí tuệ, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu được đặc biệt quan tâm. Các đại biểu cũng trao đổi về tính khả thi, khả năng hoàn thiện và mở rộng mô hình trong thực tiễn...

Việc thử nghiệm có kiểm soát chương trình “Tri thức hóa văn bản lưu trữ tại Lai Châu” được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới trong phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong môi trường số. Đối với Lai Châu, đây là hướng đi cụ thể nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, từng bước khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu, tài liệu lưu trữ của tỉnh.