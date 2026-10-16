Lai Châu khơi thông nguồn lực, hướng tới tăng trưởng GRDP 10%

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chủ trì Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu)

Sau 9 tháng năm 2026, kinh tế Lai Châu ghi nhận mức tăng trưởng GRDP ước đạt 9,62%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố và thứ 4/9 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Trên đà tăng trưởng này, tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án đầu tư và phát huy lợi thế từng ngành, lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm.

Kết quả tăng trưởng 9 tháng cho thấy những chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế của Lai Châu. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,73%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,79%; ngành xây dựng tăng 22,4%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội tăng so với cùng kỳ năm trước, một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đề ra.

Nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, từng bước khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên và khí hậu. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, tỉnh chú trọng phát triển những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cũng được tăng cường, gắn với định hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Trong khi đó, công nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, đặc biệt ở lĩnh vực năng lượng. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch cũng duy trì đà phát triển.

Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ là điểm đến nổi bật của tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Toàn tỉnh ước đón hơn 1,52 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng, với tổng doanh thu trên 1.332 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Lai Châu tiếp tục khai thác tiềm năng cảnh quan, văn hóa các dân tộc và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Hoạt động thu hút đầu tư ghi nhận kết quả đáng chú ý. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 27.700 tỷ đồng; đồng thời ký 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, với tổng vốn dự kiến trên 172.483 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.544,8 tỷ đồng, vượt 19,5% kịch bản 9 tháng và bằng 93,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Những kết quả này tạo thêm dư địa để tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý IV.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% cả năm, Lai Châu cần duy trì đà tăng trưởng ở những lĩnh vực có lợi thế, đồng thời chuyển các cam kết đầu tư thành dự án cụ thể, sớm triển khai và phát huy hiệu quả.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh xác định tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương bám sát mục tiêu, đề cao trách nhiệm và lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Các nhiệm vụ ưu tiên tập trung vào 5 chỉ tiêu chủ yếu gồm tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ giảm nghèo. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến năng lực phát triển của địa phương, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp.

Trong lĩnh vực công thương, tỉnh chú trọng thúc đẩy thương mại, dịch vụ, ổn định thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Ngành chức năng tiếp tục đôn đốc các nhà máy thủy điện, điện mặt trời nâng sản lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng để sớm đưa vào vận hành; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn.

Với nông nghiệp, trọng tâm là cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích; phát triển chăn nuôi tập trung và khai thác tiềm năng mặt nước để nuôi các loài thủy sản có giá trị như cá tầm, cá hồi, cá lăng, cá chiên. Tỉnh cũng chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, hướng dẫn trồng sâm Lai Châu tại các vùng đã được phê duyệt.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp chuyển trọng tâm hỗ trợ sang đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng dùng chung cho các vùng sản xuất tập trung. Việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh được kỳ vọng giúp khai thác tốt hơn tiềm năng nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng đầu ra.

Ở cấp cơ sở, các địa phương cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng theo điều kiện thực tế, vận động người dân phát triển mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và khai thác các điểm du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Những hướng đi này không chỉ góp phần đa dạng hóa sinh kế mà còn tạo thêm nguồn thu, mở rộng cơ hội phát triển tại các địa bàn.

Mục tiêu tăng trưởng 10% đặt ra yêu cầu không chỉ duy trì tốc độ phát triển mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, chất lượng sản xuất và tính bền vững của nền kinh tế. Với nền tảng đạt được trong 9 tháng, Lai Châu đang tập trung xử lý những khâu còn hạn chế, thúc đẩy đầu tư và phát huy lợi thế địa phương, tạo cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026./.