Lai Châu: Khẩn trương phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò

Theo báo cáo nhanh của xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu, ngày 24/9, hộ ông Lò Văn Uốn, bản Pá Khôm nuôi 22 con bò, trong đó có 12 con có biểu hiện nghi mắc bệnh viêm da nổi cục. Các biểu hiện ghi nhận gồm: trên da xuất hiện nhiều nốt sần cứng, u cục tròn nổi rõ ở vùng cổ, lưng, sườn, bụng và tứ chi; bò mệt mỏi, uể oải, suy giảm thể trạng.

UBND xã Nậm Tăm đã kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc; đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lai Châu lấy mẫu bệnh phẩm tại hộ ông Lò Văn Uốn để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định dương tính với vi rút Capripox gây bệnh viêm da nổi cục.

Hiện toàn bản Pá Khôm có 209 con trâu, bò. Việc phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính tại hộ ông Lò Văn Uốn cho thấy cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế nguy cơ bệnh lây lan trong đàn và sang các hộ chăn nuôi lân cận, khu vực giáp ranh.

Để chủ động phòng, chống, kiểm soát bệnh viêm da nổi cục, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, bảo vệ đàn trâu, bò và ổn định sản xuất chăn nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh bệnh viêm da nổi cục.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND xã Nậm Tăm và các địa phương liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, khoanh vùng, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo quy định; hướng dẫn xử lý đối với trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch mới phát sinh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Hướng dẫn các địa phương thực hiện cách ly trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh; quản lý, chăm sóc gia súc bệnh; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, khu vực có ổ dịch và môi trường xung quanh; tăng cường các biện pháp diệt ruồi, muỗi, ve, mòng và các véc tơ truyền bệnh.

Tổ chức tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò theo kế hoạch; rà soát đàn trâu, bò chưa được tiêm vắc xin hoặc đã tiêm nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ để tổ chức tiêm phòng bổ sung tại khu vực có nguy cơ cao. Khi có dịch bệnh xảy ra, thực hiện tiêm phòng bổ sung trong phạm vi bán kính tối thiểu 100 km tính từ ổ dịch hoặc theo địa giới hành chính các xã liền kề xung quanh xã có dịch viêm da nổi cục.

Hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bệnh viêm da nổi cục và các biện pháp phòng, chống bệnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến UBND các xã, phường, người chăn nuôi và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Các xã, phường khẩn trương rà soát, thống kê tổng đàn trâu, bò và tình hình tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên địa bàn; tổ chức tiêm phòng đầy đủ, bảo đảm tỷ lệ theo kế hoạch; tiêm phòng bổ sung cho đàn trâu, bò chưa được tiêm hoặc đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ, ưu tiên các địa bàn có nguy cơ cao; tăng cường giám sát dịch bệnh đến từng thôn, bản, hộ chăn nuôi; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe đàn trâu, bò. Khi phát hiện trâu, bò có biểu hiện nghi mắc bệnh viêm da nổi cục phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành thú y để kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết và hướng dẫn xử lý; không tự ý bán chạy, giết mổ hoặc vận chuyển trâu, bò mắc bệnh…

Các cơ quan chức năng như: Sở Tài chính, Sở Công Thương, công an tỉnh…theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí kinh phí, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trâu, bò và sản phẩm từ trâu, bò; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vận chuyển động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, động vật không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật…