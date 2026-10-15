Lai Châu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Vụ địa phương, địa bàn theo dõi tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo 11 xã biên giới trên địa bàn.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ điều hành nội dung hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, qua 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của khu vực biên giới được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết được triển khai nghiêm túc; nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, đề án được ban hành và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhờ đó, kinh tế khu vực biên giới từng bước phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Đến nay 100% thôn, bản tại các xã biên giới có đường ô tô, xe máy đi lại được; 100% tuyến đường đến trung tâm các xã biên giới và cửa khẩu được cứng hóa. Hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại có bước phát triển. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị giữa hai bên biên giới tiếp tục được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh điều hành nội dung thảo luận.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung: phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong bảo vệ rừng; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn các xã biên giới…

Lãnh đạo Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là các xã biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết thời gian qua.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh trong bối cảnh mới, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại khu vực biên giới. Tập trung phát triển kinh tế khu vực biên giới trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, lấy nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân làm mục tiêu. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển các xã biên giới. Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở…