Lai Châu: Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế 2026, mở rộng kết nối giao thương

Tối 30/10, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu 2026.

Dự lễ khai mạc, về phía đại diện các cơ quan Trung ương có ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; ông Nguyễn Xuân Phán, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Lai Châu có bà Tẩn Thị Quế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu; ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026.

Kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu 2026 có quy mô 228 gian hàng, với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh U Đôm Xay (Lào).

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Vũ Bá Phú phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Vũ Bá Phú đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm và nỗ lực của tỉnh Lai Châu trong công tác chuẩn bị tổ chức hội chợ. Theo ông, đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội chợ tạo cầu nối để doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường. Với sự tham gia của 228 gian hàng cùng các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và Lào, sự kiện được kỳ vọng góp phần tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại giữa Lai Châu với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đối tác quốc tế.

Thời gian qua, Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại luôn quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Lai Châu trong triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh từng bước khẳng định chất lượng, uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, hội chợ lần này là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và những ngành hàng chủ lực có tiềm năng xuất khẩu. Qua đó, không chỉ giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm mà còn tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất tiếp cận trực tiếp với nhà phân phối, đối tác và khách hàng tiềm năng.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Vũ Bá Phú cùng lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Lai Châu triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; tăng cường hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Qua đó, góp phần đưa các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của Lai Châu đến với nhiều thị trường tiềm năng hơn.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải nhấn mạnh, Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược trong kết nối giao thương giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào thông qua hệ thống cửa khẩu và các tuyến giao thông liên vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu khai mạc.

Với điều kiện tự nhiên, tài nguyên phong phú và bản sắc văn hóa của 20 dân tộc cùng nhiều sản phẩm đặc trưng, Lai Châu có tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu, du lịch, thương mại và kinh tế biên mậu. Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước phát triển; nhiều sản phẩm thế mạnh như chè, mắc ca, dược liệu và sản phẩm OCOP ngày càng được thị trường quan tâm, đón nhận.

Để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương, việc mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu, thúc đẩy liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, hội chợ không chỉ là hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và đầu ra sản phẩm ổn định.

Thông qua các hoạt động giao thương, kết nối tại hội chợ, tỉnh Lai Châu kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội hợp tác, từng bước nâng cao giá trị hàng hóa, xây dựng uy tín thương hiệu và đưa sản phẩm địa phương tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước, quốc tế. Không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm, hội chợ còn góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu năng động, giàu tiềm năng, thân thiện và hội nhập, từng bước khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ thương mại khu vực và quốc tế.

Hội chợ thu hút đông đảo người dân và du khách ngay từ khai mạc.

Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 là hoạt động quan trọng thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tổ chức. Sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương; đồng thời tạo kết nối giữa các cơ quan xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư trong nước, quốc tế, thúc đẩy hoạt động giao thương, mở rộng hợp tác đầu tư và phát triển thị trường cho hàng hóa địa phương.