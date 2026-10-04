Lai Châu: Khai mạc giải 'Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026'

Với quy mô giải thể thao quần chúng cấp tỉnh mở rộng, nhưng có khoảng 500 vận động viên tham gia, trong đó có 100 vận động viên là nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 5km, 11km và 22km; trong đó có nội dung dành cho nhà báo ở cự ly 22km.

Các vận động viên tại Lễ khai mạc.

Vận động viên là phóng viên các cơ quan báo chí tham gia giải.

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay, lần đầu tiên Ban Tổ chức mở rộng đối tượng tham gia thông qua việc phát hành BIB dành cho các vận động viên phong trào trên phạm vi cả nước. Bên cạnh 100 nhà báo, giải đấu sẽ chào đón đông đảo vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào và những người yêu thích bộ môn chạy địa hình. Việc mở rộng quy mô tham dự không chỉ tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho cộng đồng yêu thể thao mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh của con đường đá cổ Pavi nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung đến đông đảo công chúng.

Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi vận động viên sẽ trở thành một “đại sứ truyền thông”, lan tỏa những giá trị tích cực về thiên nhiên, văn hóa và con người Lai Châu thông qua những câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm thực tế trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội và trong cộng đồng yêu thể thao. Đây cũng là phương thức quảng bá du lịch hiện đại, phát huy hiệu quả truyền thông trực tiếp từ chính những người tham gia sự kiện, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch bền vững.

Vận động viên trước giờ xuất phát.

Ngay từ sáng sớm, bản Sin Suối Hồ đã rộn ràng không khí ngày hội, các vận động viên tập trung tại khu vực xuất phát, sẵn sàng chinh phục những cung đường vùng cao nhiều thử thách.

Đúng 6 giờ, vận động viên cự ly 22km và 11km xuất phát; đến 8 giờ, cự ly 5km bắt đầu. Riêng xã Sin Suối Hồ huy động 200 vận động viên tham gia cự ly 5km, tạo không khí sôi nổi và sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương. Điểm hấp dẫn của giải là cung đường thi đấu gắn với con đường đá cổ Pavi và không gian du lịch Sin Suối Hồ. Trên hành trình, các vận động viên vừa thử thách sức bền, vừa được chiêm ngưỡng cảnh quan núi rừng, bản làng vùng cao. Mỗi bước chạy trên đường đá cổ cũng là dịp để vận động viên, du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Lai Châu.

Vận động viên chinh phục các chặng của giải.

Để giải diễn ra an toàn, Ban Tổ chức đã khảo sát thực địa, xây dựng sơ đồ các cự ly; bố trí điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế, kiểm soát, trọng tài, cứu hộ, cứu nạn và hệ thống biển chỉ dẫn. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe vận động viên được triển khai đồng bộ trên các cung đường thi đấu. Cùng với hoạt động thể thao, giải còn chú trọng quảng bá du lịch địa phương. Người dân mặc trang phục truyền thống, cắm cờ Tổ quốc và tham gia cổ vũ vận động viên. Các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng được giới thiệu, tạo thêm không gian trải nghiệm cho vận động viên và du khách.

Thông qua Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”, vẻ đẹp của Sin Suối Hồ và con đường đá cổ PaVi tiếp tục được giới thiệu rộng rãi. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao và từng bước xây dựng giải trở thành sản phẩm thể thao - du lịch đặc trưng, tạo sức hút đối với vận động viên, du khách trong và ngoài tỉnh.