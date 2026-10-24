Lai Châu khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI năm 2026

Dự lễ khai mạc có ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Điện Biên, Lào Cai; đại diện Liên đoàn Vovinam Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Toàn cảnh buổi khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI năm 2026 tại Lai Châu.

Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026 là sự kiện thể thao quan trọng, nhằm biểu dương sức mạnh của phong trào thể dục, thể thao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là dịp đánh giá kết quả phong trào TDTT ở các cấp, thúc đẩy thói quen rèn luyện thân thể trong cộng đồng, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, thành tích xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP.HCM.

Thông qua Đại hội TDTT các cấp, phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các hoạt động thi đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị và cộng đồng các dân tộc.

Tại lễ khai mạc, chương trình diễu hành biểu dương lực lượng được tổ chức trang trọng với các khối: Rước cờ Tổ quốc, rước cờ thể thao, kiệu ảnh Bác Hồ tập thể dục, kiệu biểu tượng Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026, khối hồng kỳ, khối đi đều đánh tay thể thao và khối các đoàn vận động viên. Các đoàn diễu hành thể hiện khí thế sôi nổi, tinh thần đoàn kết và quyết tâm thi đấu của các vận động viên.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức; đánh giá cao đóng góp của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và các lực lượng phục vụ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức; đánh giá cao đóng góp của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và các lực lượng phục vụ. Đồng thời, ông cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cùng sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân đối với phong trào thể dục, thể thao tỉnh nhà.

Để Đại hội diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, Trưởng Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức; lực lượng trọng tài thực hiện nhiệm vụ công tâm, khách quan, chính xác, đúng luật. Các đoàn vận động viên, huấn luyện viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ và quy định của Ban Tổ chức, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật kết hợp biểu diễn võ thuật với chủ đề “Đại ngàn hội tụ - Võ Việt tỏa sáng - Lai Châu vươn tầm”. Chương trình gồm ba phần, tái hiện niềm tự hào về nguồn cội, sức sống của cộng đồng các dân tộc; thể hiện khát vọng phát triển của phong trào TDTT Lai Châu và tinh thần tuổi trẻ vươn lên trong thời kỳ mới.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và võ thuật, chương trình gửi gắm thông điệp về gìn giữ bản sắc văn hóa, hun đúc bản lĩnh, phát huy sức mạnh đoàn kết và khơi dậy khát vọng vươn lên của con người Lai Châu.

Với quy mô tổ chức rộng khắp, Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026 không chỉ là sân chơi để các vận động viên giao lưu, tranh tài mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tạo động lực phát triển thể thao thành tích cao của địa phương.