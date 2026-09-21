Lai Châu: Hơn 1.500 người dân, phụ nữ và học sinh được khám, tư vấn sức khỏe

Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” tại Lai Châu năm 2026 khẳng định vai trò xung kích của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ảnh: BTC

Trong hai ngày 19 - 20.9, tại các xã Mù Cả, Bình Lư và Trường Tiểu học Sơn Bình (tỉnh Lai Châu), đội ngũ y, bác sĩ đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hơn 1.500 người dân, phụ nữ và học sinh. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới việc phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp, trang bị kiến thức phòng bệnh và hỗ trợ người dân duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe trong cuộc sống hằng ngày.

Tại Trạm Y tế xã Mù Cả, đội ngũ y, bác sĩ đã khám và tư vấn sức khỏe, tặng quà cho hơn 300 người dân; trao tặng 20 suất quà cho các gia đình khó khăn, 500 chiếc áo ấm và 300 chiếc bánh trung thu cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Tại xã Bình Lư, hơn 500 phụ nữ được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động. Ảnh: BTC

Dịp này, Ban Tổ chức trao gói khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và quà hỗ trợ cho Trạm Y tế và phụ nữ xã Bình Lư trị giá 850 triệu đồng; trao thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở trị giá 20 triệu đồng; tặng 10 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà cho người cao tuổi và 10 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chương trình trao tặng ghế máy răng trị giá 120 triệu đồng cho ngành y tế tỉnh Lai Châu và kinh phí hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh trị giá 150 triệu đồng.

Tại Trường Tiểu học Sơn Bình, hơn 600 học sinh được khám, tư vấn sức khỏe răng miệng. Đoàn công tác trao quà và học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị học bổng 50 triệu đồng, đồng thời thăm, động viên hoạt động khám, tư vấn sức khỏe răng miệng cho 300 học sinh xã Bình Lư.

Hoạt động góp phần giúp các em được tiếp cận chăm sóc răng miệng sớm, hình thành thói quen vệ sinh đúng cách và nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe ngay từ lứa tuổi học đường.

Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội và các giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lớp học y học cộng đồng về phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Bình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo môi trường cởi mở để học sinh trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và hướng tới những lựa chọn phù hợp, lành mạnh, có trách nhiệm.

Đối với phụ nữ và trẻ em tại khu vực miền núi, biên giới, việc tiếp cận thông tin y tế, dịch vụ dự phòng và chăm sóc sức khỏe thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, chương trình được triển khai theo hướng kết hợp giữa khám bệnh, tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe và hỗ trợ nguồn lực thiết thực, giúp người dân không chỉ được chăm sóc sức khỏe tại thời điểm tham gia mà còn có thêm kiến thức để chủ động bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Đoàn công tác thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và người dân tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” tại Lai Châu năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, hoạt động góp phần huy động sự chung tay của ngành y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành trong thực hiện mục tiêu mọi người dân, dù ở vùng cao, biên giới hay địa bàn còn nhiều khó khăn, đều được quan tâm, tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp và chăm sóc sức khỏe một cách kịp thời, bền vững.