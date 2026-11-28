Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Theo Ban Tổ chức, hơn 1.800 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh và tranh cổ động đã được gửi về tham dự.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại buổi lễ.

Ở hạng mục ảnh nghệ thuật, Ban Tổ chức trao 90 giải thưởng, gồm 15 giải A, 20 giải B, 25 giải C và 30 giải Khuyến khích. Nổi bật trong số các tác phẩm đoạt giải A là tác phẩm của Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh (Chuyên đề An ninh Thủ đô), ghi lại câu chuyện Công an Hà Nội tổ chức đám cưới bù sau 43 năm cho một đôi vợ chồng thương binh chưa từng nhìn thấy mặt nhau.

Không chỉ phản ánh một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, tác phẩm còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an qua những việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh đặc biệt. Những khoảnh khắc chân thực, giàu cảm xúc đã góp phần lan tỏa tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị đánh giá nhiều tác phẩm đoạt giải thể hiện khả năng làm chủ ngôn ngữ ánh sáng, ghi lại những khoảnh khắc chân thực, giàu giá trị thẩm mỹ. Hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên với tinh thần kỷ luật, lòng trung thành, sự tận tụy và gắn bó với nhân dân. Một số tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, vượt ra ngoài khuôn khổ tuyên truyền thông thường, mang giá trị của những tác phẩm nghệ thuật độc lập.

Ban Tổ chức trao giải A, giải B Cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn và ký về hình tượng người chiến sĩ công an cơ sở lần thứ hai dành cho các tác giả chuyên nghiệp.

Cùng với cuộc thi ảnh nghệ thuật, cuộc thi vẽ tranh cổ động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” thu hút 707 tác phẩm. Ban Tổ chức trao 90 giải thưởng, gồm 15 giải A, 20 giải B, 25 giải C và 30 giải Khuyến khích.

Tác giả Hà Minh Hưng (bên phải), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu, đoạt giải B thể loại truyện ngắn với tác phẩm “Bình minh núi Răng Cưa”.

Ở lĩnh vực văn học, Cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống” lần thứ II năm 2026 nhận được 33 tiểu thuyết, 400 truyện ngắn và 178 truyện ký.

Riêng tỉnh Lai Châu có hai tác giả đoạt giải B và C mục truyện ngắn tại cuộc vận động. Trong đó, tác giả Hà Minh Hưng, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu, đoạt giải B với truyện ngắn “Bình minh núi Răng Cưa”; tác giả Đào Thị Tám, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu, đoạt giải C với tác phẩm “Thuỷ tinh đỏ”. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực sáng tạo của văn nghệ sĩ địa phương, đồng thời góp thêm tiếng nói từ vùng đất Lai Châu trong dòng chảy sáng tác về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân.