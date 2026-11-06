Lai Châu hai khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ, điểm nhấn phát triển công nghiệp không khói

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố hai đồ án quy hoạch với sự tham dự, chỉ đạo của ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; đại diện các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Kiều Hải Nam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu hai khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định số 2321/QĐ-UBND và Quyết định số 2322/QĐ-UBND cùng ngày 27/10/2026 của UBND tỉnh, phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ và Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ. Cả hai quy hoạch xác định giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2050.

Lai Châu phát triển sản phẩm riêng cho từng khu vực

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ có tổng diện tích 24.907,88 ha, bao gồm toàn bộ địa phận xã Sìn Hồ và một phần các xã Hồng Thu, Tủa Sín Chải. Định hướng phát triển tập trung vào du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao nguyên, văn hóa cộng đồng, khám phá, mạo hiểm và chăm sóc sức khỏe gắn với Sâm Lai Châu, dược liệu bản địa.

Không gian du lịch được tổ chức theo mô hình một trung tâm, bốn phân vùng chức năng, nhiều điểm đến đặc trưng và hệ thống liên kết vùng đồng bộ. Trung tâm Sìn Hồ giữ vai trò đón tiếp, điều phối khách, cung cấp dịch vụ và kết nối các tuyến, điểm du lịch.

Bốn phân vùng gồm trung tâm động lực; du lịch văn hóa cộng đồng; du lịch sinh thái, khám phá, mạo hiểm và tâm linh; du lịch chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm dược liệu. Theo dự báo quy hoạch, đến năm 2030, khu vực đón khoảng 74.100 lượt khách; đến năm 2050 đạt hơn 1 triệu lượt khách.

Đồ án quy hoạch được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai còn đặt trọng tâm phát huy vai trò cộng đồng trong cung cấp dịch vụ, bảo tồn không gian bản làng, nghề thủ công và lễ hội. Các mô hình homestay, farmstay được định hướng gắn với sinh kế người dân, nông nghiệp sinh thái và sản phẩm OCOP. Qua đó, lợi ích từ du lịch được gắn với việc gìn giữ tài nguyên, văn hóa tại địa phương.

Đối với Ô Quy Hồ, phạm vi quy hoạch rộng 8.800 ha, gồm 8.275 ha thuộc xã Bình Lư và 525 ha thuộc xã Tả Lèng. Các sản phẩm chủ đạo gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi cao, khám phá thiên nhiên, thể thao mạo hiểm và du lịch cộng đồng; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí công nhận khu du lịch quốc gia trước năm 2045.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Không gian Ô Quy Hồ được tổ chức theo mô hình một trục, hai vùng, ba lớp. Quốc lộ 4D đóng vai trò trục động lực; hai phân vùng gồm vùng cổng trời Ô Quy Hồ và vùng thung lũng sinh thái Bình Lư. Ba lớp không gian phát triển từ dịch vụ ven đường, nghỉ dưỡng sinh thái đến đi bộ khám phá, thể thao mạo hiểm và chinh phục các đỉnh núi cao.

Theo mục tiêu quy hoạch, đến năm 2030, khu vực Ô Quy Hồ đón khoảng 844.000 lượt khách; đến năm 2050 đạt khoảng 2,98 triệu lượt khách. Phát triển du lịch phải gắn chặt với bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa bản địa.

Quản lý chặt đất đai và trật tự xây dựng

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu ông Tống Thanh Hải nhấn mạnh, hai đồ án tạo cơ sở pháp lý để quản lý, kiểm soát không gian phát triển, thu hút đầu tư; đồng thời xác lập tầm nhìn dài hạn cho hệ thống hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Để đưa quy hoạch vào thực tiễn, ông Tống Thanh Hải đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu chủ trì hoàn thiện hồ sơ, công khai quy hoạch và tham mưu kế hoạch triển khai chi tiết. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ cắm mốc, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn xây dựng tự phát. UBND các xã liên quan thực hiện công khai quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và cảnh quan trên địa bàn.

Các sở, ngành cần lồng ghép nguồn lực phát triển giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách, ưu tiên dự án trọng điểm, chất lượng cao, có khả năng kết nối và tạo sức lan tỏa. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải phù hợp quy hoạch, tránh dàn trải, manh mún, thiếu liên kết.

Trước đó, tại cuộc họp thẩm định hai đồ án ngày 23/7/2026, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đặt ra yêu cầu về giao thông kết nối, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường; làm rõ điểm khác biệt của sản phẩm du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là những nội dung cần được cụ thể hóa trong quá trình triển khai, để phát triển dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu tránh tư duy phát triển du lịch bằng mọi giá, hạn chế bê tông hóa làm mất bản sắc tự nhiên; đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn. Cùng với thu hút nguồn lực, bảo vệ cảnh quan và bảo đảm sinh kế cộng đồng là những yêu cầu xuyên suốt để Cao nguyên Sìn Hồ, Ô Quy Hồ từng bước hoàn thiện điều kiện trở thành khu du lịch quốc gia.