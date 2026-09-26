Lai Châu gỡ khó cho chủ thể, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh....

Toàn cảnh cuộc làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Lai Châu đã tổ chức đánh giá, phân hạng 288 lượt sản phẩm; hiện có 191 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn thời hạn, gồm 178 sản phẩm 3 sao và 13 sản phẩm 4 sao. Bên cạnh kết quả đạt được, 104 sản phẩm đã hết hạn chứng nhận; trong số 191 sản phẩm còn thời hạn, 30 sản phẩm đang tạm dừng hoạt động hoặc chuyển đổi mục đích kinh doanh. Quy mô sản xuất của nhiều chủ thể còn nhỏ, liên kết vùng nguyên liệu và khâu tiêu thụ chưa ổn định.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh trình bày dự thảo báo cáo sơ bộ kết quả giám sát

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi về việc hoàn thiện, bàn giao hồ sơ sản phẩm OCOP sau sắp xếp đơn vị hành chính; kinh phí hỗ trợ còn thiếu cho một số sản phẩm; công tác hướng dẫn chủ thể đáp ứng yêu cầu về chất lượng, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cho biết: thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Chương trình OCOP theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững, lấy chủ thể làm trung tâm, thị trường làm định hướng, giá trị gia tăng làm mục tiêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải phát biểu tại cuộc làm việc

Tỉnh sẽ rà soát, phân loại sản phẩm theo tình trạng hoạt động và thời hạn chứng nhận; hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại; hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất, bao bì, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu ổn định và liên kết theo chuỗi, UBND tỉnh định hướng hỗ trợ đổi mới thiết bị chế biến, bảo quản; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối hệ thống phân phối, thương mại điện tử và tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường tập huấn cán bộ, chủ thể OCOP, kiểm tra sau công nhận và lồng ghép các nguồn lực để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai. Mục tiêu đến năm 2030 là duy trì và phát triển trên 300 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 50 sản phẩm đạt 4 sao.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ kết luận cuộc làm việc

Kết luận cuộc giám sát, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sùng A Hồ đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình; rà soát trách nhiệm của các sở, ngành và xã, phường trong quản lý sản phẩm sau công nhận. Lập danh mục, theo dõi rõ các sản phẩm đã hết hạn, chủ động thông báo cho chủ thể để đăng ký đánh giá lại; tăng cường kiểm tra chất lượng và việc sử dụng nhãn hiệu OCOP theo quy định.

Đoàn giám sát cũng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo bàn giao, số hóa hồ sơ OCOP phục vụ quản lý ở cấp xã; tập huấn cán bộ trực tiếp thực hiện Chương trình; rà soát các khó khăn của chủ thể để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Trong đó, quan tâm liên kết giữa hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ máy móc, chế biến và nâng cao năng lực đưa sản phẩm ra thị trường.