Lai Châu: Giữ gìn bản sắc, xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở

Thông qua chương trình, các tuyên truyền viên tập trung vận động hân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống hằng ngày; phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời chung tay phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nội dung tuyên truyền với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền miệng, các nội dung còn được truyền tải thông qua clip, hình ảnh trực quan và giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, gần gũi, giúp người dân dễ tiếp nhận thông tin, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào các dân tộc ở cơ sở.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu hỏi – đáp có quà với những câu hỏi gắn với nội dung tuyên truyền tạo điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi, chia sẻ, nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, khuyến khích mỗi người dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn minh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Thông qua Chương trình đưa tuyên truyền về cơ sở, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trong việc đưa thông tin thiết thực đến với nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 15 chiếc chăn mới do các nhà hảo tâm tỉnh Ninh Bình hỗ trợ cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Cuổi Nưa, xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu. Hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.